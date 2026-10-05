Ley de Tierras: la Justicia rechazó la cautelar pedida por Pichetto

“Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional. Esta decisión permite que esa situación continúe”, señaló en X el presidente del bloque Encuentro Federal. La medida interina fue presentada después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la declaración de inconstitucionalidad contra ese artículo y que consideró “ilegítimo” al pedido del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).