Ley de Tierras: la Justicia rechazó la cautelar pedida por Pichetto

Resumen para apurados
- La Justicia federal porteña rechazó la cautelar de Pichetto y Massot para frenar la derogación de la Ley de Tierras, establecida en el DNU 70/2023 del Gobierno.
- La medida se presentó luego de que la Corte Suprema anulara un fallo previo contra el decreto. El juez otorgó cinco días hábiles al Ejecutivo para responder.
- Pichetto advirtió sobre el riesgo de venta de tierras a extranjeros, mientras la oposición intenta sumar apoyos en Diputados para derogar el mega DNU.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Enrique Alonso Regueira, rechazó la cautelar pedida por Miguel Pichetto y Nicolás Massot para suspender el artículo 154 del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras Rurales (26.737).
“Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional. Esta decisión permite que esa situación continúe”, señaló en X el presidente del bloque Encuentro Federal. La medida interina fue presentada después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la declaración de inconstitucionalidad contra ese artículo y que consideró “ilegítimo” al pedido del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
Además, Miguel Pichetto comunicó que el juez Alonso Regueira le dio al Gobierno cinco días hábiles para responder antes de resolver la cautelar y que él pidió reducir ese plazo a dos días. “Incluso una negativa rápida permitiría acudir a las instancias superiores. Estamos frente a una situación de gravedad institucional, el rechazo de la cautelar preventiva es un indicio de la suerte que puede correr nuestra presentación”, añadió.
Al momento de presentar la medida cautelar, el presidente del bloque de Encuentro Federal anunció que "buscaba evitar que se consoliden como derechos adquiridos compras de tierras por extranjeros". Alegó que, tras el fallo del máximo tribunal de justicia, "pueden comprarse sin límite tierras rurales, incluidos inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes".
La oposición quiere tratar el DNU 70/23
En paralelo, tanto Miguel Pichetto como Nicolás Massot firmaron el pedido de sesión especial para el próximo jueves 15 de octubre para tratar, además de Discapacidad y Endeudamiento Familiar, el DNU 70/2023. La oposición, por ahora, está lejos del quórum (por ende del rechazo), pero ha venido recortando con la adhesión de algunos provinciales que han fijado postura en contra del mega DNU.
Bajo el nombre de Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, el Gobierno firmó el mega DNU que derogó y modificó un centenar de marcos normativos. Fue publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre del 2023, a pocos días de la asunción del presidente Javier Milei.
El Senado lo llevó al recinto el 14 de marzo del 2024 y lo rechazó con 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones. Tal como establece la Ley 26.122, la Cámara de Diputados será quien defina la suerte del DNU 70/23: la aprobación será la vigencia definitiva y el rechazo, la derogación total.