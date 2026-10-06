Alerta amarilla y naranja por viento Zonda, nevadas y tormentas: advierten un fuerte contraste climático en seis provincias
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas por un choque de frentes climáticos en Cuyo y la Patagonia norte: prevén ráfagas de Zonda superiores a los 70 km/h, intensas nevadas cordilleranas, tormentas severas con granizo y lluvias continuas.
Resumen para apurados
- El SMN emitió este martes alertas amarilla y naranja para seis provincias de Cuyo y la Patagonia ante un fuerte choque de frentes con Zonda, nevadas y tormentas severas.
- El fenómeno combina ráfagas de viento de más de 70 km/h en San Juan con nevadas de hasta 70 cm en Mendoza y temporales de granizo y lluvias en San Luis y la Patagonia.
- Las autoridades advierten sobre riesgos para la seguridad, daños materiales y reducción de visibilidad, manteniendo la vigilancia meteorológica activa durante la jornada.
Una serie de eventos meteorológicos contrastantes se concentrarán en dos regiones contiguas este martes en Argentina. Para hoy, tormentas, nevadas, lluvias y viento Zonda convivirán entre los límites de la región de Cuyo y parte de la Patagonia norte, donde se elevaron los avisos de variada intensidad. Las contingencias advertidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y que varían entre nivel amarillo y naranja podrían resultar peligrosas para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN advirtió que las provincias en las que confluyen las regiones de Cuyo y la Patagonia se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla y naranja por tormentas, viento Zonda, nevadas y lluvias. De acuerdo con la entidad climática, los reportes comprenden a San Juan, Mendoza, San Luis, Neuquén, Río Negro y La Pampa.
Zonda y nieve en territorio sanjuanino
Desde la región de Cuyo, en la provincia de San Juan se vivirán panoramas dispares donde el viento Zonda y la nieve convivirán dentro de las mismas fronteras jurisdiccionales. Concentrándose en el centro provincial, el Zonda alcanzará a la precordillera de Iglesia, Jáchal, Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda, además de las zonas limítrofes riojanas de Coronel Felipe Varela y General Lamadrid. De acuerdo con el SMN, este episodio tomará velocidades de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h desde la tarde y hasta la noche, entre las 12 y las 00 horas. El vendaval puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.
La parte cordillerana sanjuanina, mientras tanto, se encuentra afectada por las nevadas que desde la mañana, alrededor de las 6 horas, y hasta la noche se concentrarán en las partes elevadas de Calingasta. Allí el fenómeno de nivel amarillo alcanzará valores acumulados entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma local. En los sectores menos elevados la precipitación podrá llegar a ser en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.
Alerta naranja por temporales en Mendoza
En Mendoza las advertencias por nevadas alcanzan un nivel más severo con el aviso naranja que se extenderá desde la mañana hasta la tarde en la Cordillera de Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, San Carlos, Tunuyán, Malargüe y San Rafael. A medida que llegue la noche los reportes cederán a nivel amarillo, donde la nieve acumulada alcanzará los 20 y 40 centímetros. Mientras tanto se esperan valores de nieve acumulada entre 50 y 70 centímetros que podrían ser superados de forma local. Según el SMN, la situación estará acompañada con ventisca y posible reducción de visibilidad.
Separadas apenas por unos kilómetros de las regiones alertadas por nieve, las localidades de Junín, Rivadavia, Valles de Luján de Cuyo, Valles de San Carlos, Valles de Tunuyán y Valles de Tupungato se encuentran advertidas por tormentas. La alerta amarilla prevé temporales localmente fuertes que podrán estar acompañados de granizo, ráfagas intensas que pueden superar los 60 km/h, abundante precipitación en cortos periodos y actividad eléctrica frecuente. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local. El evento ocurrirá por la noche.
Tormentas severas en el llano mendocino y San Luis
En el resto del territorio mendocino, las condiciones climáticas extremas se profundizarán hacia el llano. Por la noche, la zona baja de Malargüe se sumará al aviso amarillo por tormentas localmente fuertes, con probabilidad de granizo, ráfagas severas y precipitaciones acumuladas de hasta 40 mm. Un escenario de mayor complejidad afectará a General Alvear y la zona baja de San Rafael, donde la alerta comenzará siendo amarilla por la tarde pero escalará a nivel naranja durante la noche, previendo tormentas severas con ráfagas de hasta 90 km/h y precipitaciones de hasta 50 mm. Por su parte, la franja este integrada por Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa mantendrá condiciones bajo vigilancia del organismo oficial.
Cruzando el límite provincial, la inestabilidad se intensificará notablemente en San Luis. El SMN emitió una alerta naranja por tormentas fuertes a severas para la noche en la zona baja de Belgrano, zona baja de Juan Martín de Pueyrredón, zona baja de Coronel Pringles y zona baja de General Pedernera. Estas áreas podrían registrar abundante caída de agua en cortos períodos (30 a 50 mm), actividad eléctrica muy frecuente y ráfagas que superarían los 90 km/h. En tanto, en el departamento Gobernador Dupuy se sentirá primero el aviso amarillo por la tarde antes de dar paso al nivel naranja por la noche.
Lluvias y nevadas en La Pampa y la Patagonia
Hacia el oeste pampeano, el temporal de tormentas también hará sentir su impacto durante la noche. Los departamentos de Chalileo, Limay Mahuida, Loventué, Chical Co y Puelén se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas aisladas, algunas de las cuales podrán ser localmente fuertes y estar acompañadas por ráfagas, ocasional caída de granizo y valores de agua caída entre 20 y 40 mm.
Finalmente, la Patagonia norte sentirá los efectos de este gran sistema frontal en dos frentes bien diferenciados: nieve y lluvia persistente. En Neuquén, la cordillera (Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín) permanecerá afectada por nevadas continuas de nivel amarillo con acumulados de 10 a 30 cm. En contraste, las zonas más bajas del centro, sur y este neuquino (incluyendo Zapala, Confluencia, Añelo y zonas bajas de Lácar y Aluminé) estarán bajo alerta amarilla por lluvias continuas desde la mañana y la tarde hasta la noche, con acumulados proyectados entre 10 y 40 mm. Este mismo fenómeno de lluvias continuas se extenderá hacia la provincia de Río Negro, alcanzando sectores del departamento General Roca, Avellaneda, Pichi Mahuida, Este y Oeste de El Cuy, Veinticinco de Mayo, y las mesetas de Pilcaniyeu y Ñorquincó.