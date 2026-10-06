Alerta amarilla y naranja por viento Zonda, nevadas y tormentas: advierten un fuerte contraste climático en seis provincias

Zonda y nieve en territorio sanjuanino

Desde la región de Cuyo, en la provincia de San Juan se vivirán panoramas dispares donde el viento Zonda y la nieve convivirán dentro de las mismas fronteras jurisdiccionales. Concentrándose en el centro provincial, el Zonda alcanzará a la precordillera de Iglesia, Jáchal, Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda, además de las zonas limítrofes riojanas de Coronel Felipe Varela y General Lamadrid. De acuerdo con el SMN, este episodio tomará velocidades de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h desde la tarde y hasta la noche, entre las 12 y las 00 horas. El vendaval puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.