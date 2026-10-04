El tiempo en Tucumán: pronóstico para la semana del 5 al 10 de octubre

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó para Tucumán una semana del 5 al 10 de octubre marcada por lluvias intermitentes y marcas térmicas moderadas debido al avance de un frente inestable.
- Tras un domingo lluvioso, el período comenzará con tormentas aisladas el lunes y un pico templado de 28 °C el miércoles, antes de un nuevo descenso hacia el fin de semana.
- Las condiciones cerrarán con mañanas frescas de 13 °C y máximas de 23 °C, consolidando un clima otoñal y dejando atrás los picos de calor de los primeros días primaverales.
Después de un domingo que promete lluvias durante todo el día, la semana empezaría también con probabilidad de precipitaciones. La amplitud térmica no será demasiado amplia hacia el inicio de la semana. Aunque se ampliará para la primera mitad de la semana, luego volverá a retraerse. El pronóstico indica que el fin de semana próximo tendrá una temperatura templada, lejos del calor registrado en los primeros días de la primavera.
Las lluvias también estarán presentes y, aunque se conocerán más detalles conforme se acerquen las fechas, ya se hizo una estimación sobre qué días podría llover entre el 5 y el 10 de octubre.
Tiempo en Tucumán: cómo empezará la semana
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Tucumán un lunes 5 de octubre con tormentas aisladas durante la madrugada y lluvias aisladas durante el resto de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 19 °C, mientras que la probabilidad de precipitaciones será de entre el 10% y el 40% durante todo el día. Habrá vientos leves de hasta 22 kilómetros por hora.
Para el martes 6, se prevé un día mayormente nublado de principio a fin, sin probabilidades significativas de lluvia (no superarán el 10%). Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16 °C por la mañana y una máxima agradable de 26 °C hacia la tarde, separándose de las marcas del lunes. El viento soplará desde el noreste de forma moderada, sin registrarse ráfagas fuertes.
El miércoles habrá condiciones similares, con una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 28 °C. Solo hay probabilidad muy baja de precipitaciones anunciada para la tarde/noche. Por lo demás, habrá vientos leves con dirección predominante del noreste.
La temperatura hacia el fin de semana siguiente
El resto de los días habrá mañanas frescas que ameritarán cargar un abrigo liviano. El jueves la temperatura irá de los 15 °C a los 20 °C, por lo que no habrá un gran recorrido del termómetro. Se anunciaron probabilidades de precipitaciones de hasta el 40%. El viernes descenderán las probabilidades de lluvia y se ampliarán las marcas en ambos sentidos: la mínima descenderá a 13 °C y la máxima no variará demasiado, sino que quedará en 21 °C.
Para el sábado se repetirá la situación. El termómetro oscilará entre los 13 °C por la mañana y los 23 °C hacia la tarde. Los vientos serán casi nulos, al igual que las probabilidades de precipitaciones, que se mantendrán en el 10% como valor más elevado.