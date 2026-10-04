SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: pronóstico para la semana del 5 al 10 de octubre

Las lluvias continuarán durante el inicio de la semana y las temperaturas tendrán variaciones hasta llegar a un fin de semana templado.

El tiempo en Tucumán: pronóstico para la semana del 5 al 10 de octubre
Foto: Archivo LA GACETA
Por Milagro Corbalán Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó para Tucumán una semana del 5 al 10 de octubre marcada por lluvias intermitentes y marcas térmicas moderadas debido al avance de un frente inestable.
  • Tras un domingo lluvioso, el período comenzará con tormentas aisladas el lunes y un pico templado de 28 °C el miércoles, antes de un nuevo descenso hacia el fin de semana.
  • Las condiciones cerrarán con mañanas frescas de 13 °C y máximas de 23 °C, consolidando un clima otoñal y dejando atrás los picos de calor de los primeros días primaverales.
Resumen generado con IA

Después de un domingo que promete lluvias durante todo el día, la semana empezaría también con probabilidad de precipitaciones. La amplitud térmica no será demasiado amplia hacia el inicio de la semana. Aunque se ampliará para la primera mitad de la semana, luego volverá a retraerse. El pronóstico indica que el fin de semana próximo tendrá una temperatura templada, lejos del calor registrado en los primeros días de la primavera.

Pronósticos de recesión: “El problema es más de rentabilidad”, dice el economista Fernando Marengo

Pronósticos de recesión: “El problema es más de rentabilidad”, dice el economista Fernando Marengo

Las lluvias también estarán presentes y, aunque se conocerán más detalles conforme se acerquen las fechas, ya se hizo una estimación sobre qué días podría llover entre el 5 y el 10 de octubre.

Tiempo en Tucumán: cómo empezará la semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Tucumán un lunes 5 de octubre con tormentas aisladas durante la madrugada y lluvias aisladas durante el resto de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 19 °C, mientras que la probabilidad de precipitaciones será de entre el 10% y el 40% durante todo el día. Habrá vientos leves de hasta 22 kilómetros por hora.

El tiempo en Tucumán: máxima de 26°C para este sábado y alerta por tormentas aisladas

El tiempo en Tucumán: máxima de 26°C para este sábado y alerta por tormentas aisladas

Para el martes 6, se prevé un día mayormente nublado de principio a fin, sin probabilidades significativas de lluvia (no superarán el 10%). Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16 °C por la mañana y una máxima agradable de 26 °C hacia la tarde, separándose de las marcas del lunes. El viento soplará desde el noreste de forma moderada, sin registrarse ráfagas fuertes.

El miércoles habrá condiciones similares, con una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 28 °C. Solo hay probabilidad muy baja de precipitaciones anunciada para la tarde/noche. Por lo demás, habrá vientos leves con dirección predominante del noreste.

La temperatura hacia el fin de semana siguiente

El resto de los días habrá mañanas frescas que ameritarán cargar un abrigo liviano. El jueves la temperatura irá de los 15 °C a los 20 °C, por lo que no habrá un gran recorrido del termómetro. Se anunciaron probabilidades de precipitaciones de hasta el 40%. El viernes descenderán las probabilidades de lluvia y se ampliarán las marcas en ambos sentidos: la mínima descenderá a 13 °C y la máxima no variará demasiado, sino que quedará en 21 °C.

Alerta amarilla: cinco provincias del norte esperan tormentas, granizo, nevadas y fuertes vientos

Alerta amarilla: cinco provincias del norte esperan tormentas, granizo, nevadas y fuertes vientos

Para el sábado se repetirá la situación. El termómetro oscilará entre los 13 °C por la mañana y los 23 °C hacia la tarde. Los vientos serán casi nulos, al igual que las probabilidades de precipitaciones, que se mantendrán en el 10% como valor más elevado.

Temas TucumánClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Del calor a las tormentas: el pronóstico del tiempo para Tucumán y los Valles durante el fin de semana

Del calor a las tormentas: el pronóstico del tiempo para Tucumán y los Valles durante el fin de semana

Alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos de 100 km/h y Zonda: cuáles son las provincias afectadas este sábado

Alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos de 100 km/h y Zonda: cuáles son las provincias afectadas este sábado

Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 29 de septiembre

Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 29 de septiembre

“Súper” Niño 2026: el fenómeno climático alcanzará su fase más crítica en octubre

“Súper” Niño 2026: el fenómeno climático alcanzará su fase más crítica en octubre

Granizo, actividad eléctrica y lluvias abundantes: el SMN emitió la alerta amarilla por tormentas para 10 provincias

Granizo, actividad eléctrica y lluvias abundantes: el SMN emitió la alerta amarilla por tormentas para 10 provincias

Lo más popular
El Evangelio según Juan
1

El Evangelio según Juan

Buscaron entradas para la despedida de Messi durante dos horas y se llevaron una goleada como premio consuelo
2

Buscaron entradas para la despedida de Messi durante dos horas y se llevaron una goleada como premio consuelo

Irrespetuosos
3

Irrespetuosos

Fórmula 1: qué dijo Colapinto luego de finalizar 13° en el Gran Premio de Malasia
4

Fórmula 1: qué dijo Colapinto luego de finalizar 13° en el Gran Premio de Malasia

Luto en la música: falleció el chelista Gustavo Pláate
5

Luto en la música: falleció el chelista Gustavo Pláate

Ranking notas premium
Entre acuerdos, recelos y candidaturas
1

Entre acuerdos, recelos y candidaturas

El Evangelio según Juan
2

El Evangelio según Juan

Irrespetuosos
3

Irrespetuosos

Un policía recibió una condena de 13 años por estafar a feriantes
4

Un policía recibió una condena de 13 años por estafar a feriantes

Hospitales: el Gobierno y la UNT buscan recuperar las prácticas voluntarias en las guardias
5

Hospitales: el Gobierno y la UNT buscan recuperar las prácticas voluntarias en las guardias

Más Noticias
Alerta amarilla: cinco provincias del norte esperan tormentas, granizo, nevadas y fuertes vientos

Alerta amarilla: cinco provincias del norte esperan tormentas, granizo, nevadas y fuertes vientos

¿Por qué Ángela Leiva tiene prohibido cantar su éxito “Amiga traidora”?

¿Por qué Ángela Leiva tiene prohibido cantar su éxito “Amiga traidora”?

Qué pasará con Christa Pike tras sobrevivir a su ejecución por inyección letal

Qué pasará con Christa Pike tras sobrevivir a su ejecución por inyección letal

Alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos de 100 km/h y Zonda: cuáles son las provincias afectadas este sábado

Alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos de 100 km/h y Zonda: cuáles son las provincias afectadas este sábado

Tiene pileta, ascensor y cuatro plantas: cómo es el chalet de Daniel Osvaldo que cuesta medio millón de dólares

Tiene pileta, ascensor y cuatro plantas: cómo es el chalet de Daniel Osvaldo que cuesta medio millón de dólares

Del calor a las tormentas: el pronóstico del tiempo para Tucumán y los Valles durante el fin de semana

Del calor a las tormentas: el pronóstico del tiempo para Tucumán y los Valles durante el fin de semana

Alerta amarilla: 13 provincias tendrán vientos, lluvias, tormentas y nevadas este viernes

Alerta amarilla: 13 provincias tendrán vientos, lluvias, tormentas y nevadas este viernes

Horóscopo chino: Ludovica Squirru anticipó cómo será 2027 para cada signo

Horóscopo chino: Ludovica Squirru anticipó cómo será 2027 para cada signo

Comentarios