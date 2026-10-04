El tiempo en Tucumán: pronóstico para la semana del 5 al 10 de octubre

La temperatura hacia el fin de semana siguiente

El resto de los días habrá mañanas frescas que ameritarán cargar un abrigo liviano. El jueves la temperatura irá de los 15 °C a los 20 °C, por lo que no habrá un gran recorrido del termómetro. Se anunciaron probabilidades de precipitaciones de hasta el 40%. El viernes descenderán las probabilidades de lluvia y se ampliarán las marcas en ambos sentidos: la mínima descenderá a 13 °C y la máxima no variará demasiado, sino que quedará en 21 °C.