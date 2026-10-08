Dimes y diretes: Chahla admitió que la baja del consumo retrasa la activación de los mercados municipales

La intendenta capitalina Rossana Chahla se refirió ayer a la situación de los mercados municipales y reconoció dificultades para sostener la actividad comercial en un contexto de caída del consumo. En ese marco, confirmó que avanza la licitación para el gerenciamiento del Mercado de la Ciudad, mientras que el Paseo del Norte (ex Mercado) todavía no registra novedades. Sobre el primero, la jefa municipal destacó que la apertura de la licitación busca incorporar un privado que administre los locales y permita completar la oferta comercial. “Creemos que va a haber muchos interesados”, afirmó, y remarcó que el proceso será “una licitación pública transparente”. En cuanto al Paseo del Norte, la intendenta admitió que existe un atraso en la ocupación de los locales. “La verdad es que el consumo ha bajado y está difícil hoy sostener un comercio”, señaló.