Dimes y diretes: Chahla admitió que la baja del consumo retrasa la activación de los mercados municipales

La intendenta capitalina Rossana Chahla se refirió ayer a la situación de los mercados municipales y reconoció dificultades para sostener la actividad comercial en un contexto de caída del consumo. En ese marco, confirmó que avanza la licitación para el gerenciamiento del Mercado de la Ciudad, mientras que el Paseo del Norte (ex Mercado) todavía no registra novedades. Sobre el primero, la jefa municipal destacó que la apertura de la licitación busca incorporar un privado que administre los locales y permita completar la oferta comercial. “Creemos que va a haber muchos interesados”, afirmó, y remarcó que el proceso será “una licitación pública transparente”. En cuanto al Paseo del Norte, la intendenta admitió que existe un atraso en la ocupación de los locales. “La verdad es que el consumo ha bajado y está difícil hoy sostener un comercio”, señaló.
El PE numeró y promulgó la ley de la ampliación presupuestaria por más de $1 billón
El Poder Ejecutivo numeró y promulgó la ley de la ampliación presupuestaria por más de $1 billón que sancionó la semana pasada la Legislatura. A través de la Ley 10.005, la cual se publicó en el Boletín Oficial 31.298 de ayer, la Casa de Gobierno puso operativa la norma mediante la cual se modifica la Ley 9.942, que fija el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Pública Provincial de 2026 en casi $5 billones. El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, explicó en la Legislatura que dicha ampliación responde a que para el presupuesto vigente se usaron parámetros de la Nación, que estimó una inflación del 10% anual cuando finalizará cercana al 30%. “Por lo tanto quedó corto”, reconoció el funcionario.
Docentes interinos podrán intercambiar cargos
El gobernador Jaldo promulgó la Ley 10.007, que establece por única vez un régimen especial para que docentes interinos del sistema educativo puedan permutar cargos u horas cátedra. La medida alcanza a todos los niveles y modalidades y busca facilitar la concentración de horas y acercar los lugares de trabajo a los domicilios de los docentes. Las solicitudes deberán presentarse ante las Juntas de Clasificación hasta el 30 de noviembre y requerirán el consentimiento de ambos docentes. La evaluación concluirá en diciembre y las permutas aprobadas se harán en febrero de 2027.
Alejandro Trápani será el candidato a intendente de Tafí Viejo por La Libertad Avanza
La Libertad Avanza confirmó a Alejandro Trápani como candidato a intendente de Tafí Viejo para las elecciones de 2027. Tras conocerse la candidatura, el empresario citrícola agradeció la confianza del espacio y destacó el desafío de representar al partido del presidente Javier Milei en la ciudad. “Gracias Lisandro Catalán y a LLA por la confianza. Asumo este desafío con responsabilidad y la convicción de transformar nuestra ciudad. Esta vez, es en serio”, expresó Trápani, quien fue candidato al mismo cargo en 2023 por el frente Juntos por el Cambio. Con esta definición, Trápani se suma al armado electoral de LLA que ya definió a Soledad Molinuevo para pelear la Capital; Agustín “Ayo” Delacroix en Yerba Buena; Daniela Cruz Martínez para Alderetes; y Constanza “Connie” Cruz para Monteros.