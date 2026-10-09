OpiniónCartas de lectores Cartas de lectores: el viejo Mercado del Sur Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Hace 3 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular El caso Cornell y las conductas que naturalizamos frente a la violencia sexual Estreno de cine: “La casa” pone a Diego Peretti en una posición extrema El MUNT recibe la Bienal de Fotografía Documental Recital en vivo: Santi Aysine, en versión solista en Tafí Viejo Estreno de cine: “A cualquier precio” contra el racismo Ranking notas premium Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros Los peajes del NOA serán gratis por ahora: chau al efectivo y llega el pago electrónico Tras la intimación de la Justicia para que muestre sus números, la Asociación de Magistrados dice que no ocultará nada Del anuncio en 2021 a la paralización total: las gestiones para reactivar la obra del Acceso Sur Rossana Chahla, sobre la eliminación de impuestos: "El proyecto busca facilitarle la vida al vecino"