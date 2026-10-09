Messi, el ídolo del susurro

Y es allí donde su figura plantea una pregunta incómoda sobre nuestro vínculo con las emociones públicas. ¿Quién decide cómo debe despedirse un ídolo? ¿Hay un ritual para ese momento? Durante años exigimos que el capitán debía tener otra impronta, debía cantar, debía pelear, debía llorar. Todo eso además de jugar como nadie. Pero Messi demostró que existe otro estándar, el de la emoción que se procesa en privado y que sólo después, y por decisión propia, se comparte. Rasgos de un ídolo que se pareció a pocos pero que al mismo tiempo pensó como muchos.