Premio Nobel de Literatura: “La poesía de Anne Carson es profunda y esencialista hasta el hueso”

Su carrera editorial comenzó en 1986 con el ensayo sobre Safo Eros: Poética del Deseo, un trabajo que estableció su estilo de modelar historias como la literatura griega clásica. Pero las ventas solo despegaron después de que se mudó a Estados Unidos y ganó exposición. Para 2013, Carson había publicado 18 libros, incluidos Glass, Irony, and God, Plainwater: Essays and Poetry y Hombres en sus horas libres, así como Autobiografía de Rojo: una novela en verso -interpretación libre del mito griego del monstruo Gerión y Hércules, transformado en una historia moderna de un triángulo amoroso gay- y La belleza del marido (un ensayo narrativo en 29 tangos).