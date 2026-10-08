10 poemas para adentrarse en la poesía de Anne Carson, Premio Nobel de Literatura 2026
La escritora canadiense, especialista en literatura clásica, construyó una obra en la que conviven el amor, el deseo, la pérdida, la memoria y los mitos griegos. Diez poemas para entrar en el universo de una de las autoras más singulares de la literatura contemporánea.
Resumen para apurados
- La Academia Sueca otorgó este jueves el Premio Nobel de Literatura 2026 a la escritora canadiense Anne Carson, destacada por su singular fusión de géneros y clasicismo.
- Especialista en literatura clásica y ganadora del Princesa de Asturias en 2020, Carson construyó una prolífica carrera uniendo mitos antiguos con escenas íntimas y cotidianas.
- El galardón consagra a una de las autoras más influyentes del siglo XXI y amplía la difusión global de una poesía que desarma las fronteras formales de la literatura.
Anne Carson ganó este jueves el Premio Nobel de Literatura 2026. Poeta, ensayista, traductora y especialista en literatura clásica, la escritora canadiense construyó durante décadas una obra que desarma las fronteras entre géneros y épocas: en sus libros pueden encontrarse Safo, Homero y Emily Brontë junto a una escena doméstica, una separación amorosa, una conversación telefónica o una casa que está a punto de ser vendida.
No es una autora sencilla de clasificar. Su poesía puede ser erudita e íntima, irónica y dolorosa, narrativa y fragmentaria. Carson trabaja muchas veces a partir de una imagen concreta y la deja avanzar hasta convertirla en otra cosa.
En 2020, cuando recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras, El Español publicó cuatro de sus poemas. La revista Turia también había difundido una selección de diez textos de Paradas, pertenecientes a «Cadena de sueños», la sección inicial de Decreación, publicado originalmente en 2005.
Estos diez poemas permiten entrar en algunos de los temas y procedimientos que atraviesan la obra de Anne Carson.
1. “Ella”: Emily Brontë como doble
“Ella” comienza en un páramo del norte y enseguida aparece una viajera que lleva libros para su madre y para ella misma. Uno de ellos reúne las obras completas de Emily Brontë.
“Es mi autora favorita. / También mi principal temor, al que trato de enfrentarme.”
Carson transforma a Brontë en una presencia íntima. Cada vez que la narradora visita a su madre siente que se convierte en la autora de Cumbres borrascosas: su propia vida parece transformarse en un páramo.
El poema termina con una pregunta que resume esa relación entre lectura, identidad y cuerpo:
“¿Qué cuerpo es ese, Emily, que nosotras necesitamos?”
La literatura del pasado no aparece como una referencia decorativa. Brontë se convierte en alguien con quien Carson puede dialogar para entenderse a sí misma.
2. “Y arrodillada en la orilla de un mar transparente...”: el amor y la traición
El segundo poema pertenece a La belleza del marido, uno de los libros más conocidos de Carson. La escena es concreta: una esposa observa desde una terraza a su marido junto a otra mujer.
“El amor no es condicional. / Vivir es muy condicional.”
El marido y la otra mujer conversan en un bar. Ella los observa. Hay una botella de agua mineral sobre la mesa, dos vasos y una seriedad entre ambos que la atormenta.
Entonces Carson cambia de registro y convierte el dolor en una imagen:
“Un barco frío / zarpa de algún lugar dentro de la esposa”
La escena amorosa se transforma así en una escena de abandono. La traición no necesita ser explicada: está en la mirada de quien observa.
3. “Pero una dedicatoria es apropiada sólo cuando se hace ante testigos”: la belleza del marido
Otro fragmento de La belleza del marido comienza con una historia doméstica: cuando el marido se fue, se llevó los cuadernos de la narradora. En uno de ellos había una frase de Homero.
La memoria del matrimonio se cruza entonces con Andrómaca, Troya, Napoleón y la batalla de Borodino. Carson puede pasar de la infidelidad a la literatura clásica sin establecer una frontera entre ambas.
Pero hay una frase que concentra la contradicción del libro:
“La belleza. No es ningún secreto. No me avergüenza decir que lo amé por su belleza.”
Y poco después:
“La belleza hace el sexo sexo.”
El marido es mentiroso, infiel y desleal. Sin embargo, la narradora sigue reconociendo su belleza. Carson no resuelve esa contradicción: la deja viva.
4. “Yo”: despertarse a las cuatro de la mañana
Este es probablemente uno de los poemas más directos de la selección publicada por El Español. Una mujer se despierta durante la noche y recuerda al hombre que se fue.
“A las cuatro. Me despierto. Pensando / en el hombre que / se marchó en septiembre.”
Después aparecen el nombre del hombre, el rostro de la narradora frente al espejo y una pequeña imperfección en la piel.
La escena podría terminar allí. Pero Carson agrega una última línea:
“Mañana voy a ver a mi madre.”
El poema queda suspendido entre dos ausencias: la del hombre que se fue y la presencia de la madre que espera al día siguiente. La brevedad es parte de su efecto. No hace falta explicar la tristeza.
5. “Quién puede dormir cuando ella...”: una madre en un océano sin barcos
Los poemas de Paradas tienen a la madre como una figura central. En la presentación de Turia, Jeannette L. Clariond explica que Carson utiliza a la madre como lengua, fuerza y origen, y relaciona estos textos con la memoria y la desmemoria.
El poema comienza con una imagen marítima:
“a cientos de millas oigo ese vasto aliento / avivar sus cubiertas agitadas.”
Los eslabones rechinan y entonces aparece una de las imágenes más poderosas de toda la selección:
“Navegamos madre en un océano sin barcos.”
La madre y la hija están juntas, pero navegan en un territorio donde ya no existen las referencias habituales. La imagen puede leerse como viaje, memoria, pérdida o sueño.
El cierre es una súplica:
“Piedad por nosotros, piedad por el océano, navegamos.”
6. “Líneas”: clips, nieve y muerte
“Líneas” comienza con una escena doméstica casi insignificante:
“Mientras hablo con mamá ordeno cosas. Lomos de libros junto al teléfono.”
Hay clips en un cuenco de porcelana. La madre habla con nostalgia de la muerte. Afuera, mientras tanto, cae la nieve.
Carson coloca esos dos planos -lo doméstico y lo irreversible- uno junto al otro.
“A mi madre, / amor / de mi vida, le cuento lo que almorcé.”
La conversación cotidiana continúa mientras el poema se acerca a la muerte. Y los clips, esos objetos mínimos que la narradora ordena mientras habla, terminan convertidos en una imagen de permanencia:
“Los clips / están eternamente alineados.”
La ironía es que nada está realmente alineado para siempre. Ni siquiera aquello que parece más pequeño y controlable.
7. “Nuestra fortuna”: salir de la casa
En “Nuestra fortuna”, una casa al atardecer sirve como escenario de una separación. Hay una madre, una lección final y un pacto que parece llegar a su término.
“Llegó el día, cortamos el fruto (cortamos / el árbol). Ahora estamos fuera.”
La casa deja de ser refugio. La imagen del fruto y el árbol convierte la salida en una ruptura con el origen.
El poema termina con una frase breve:
“Aquí hay una deuda / saldada.”
Carson vuelve a hacer algo característico: una situación familiar adquiere una dimensión mayor sin que el poema necesite explicarla. Salir de una casa puede ser también salir de una infancia, de una relación o de una forma de vida.
8. “Sin puerto alguno”: ¿dónde están las partes?
El poema comienza con una frase que vincula el aliento y la muerte:
“En la antigua lucha entre hálito y muerte, se concede un último sueño.”
Después aparece una acción concreta: alguien acepta una oferta por una casa.
Y entonces llega la pregunta:
“En la suma de las partes, / ¿dónde están las partes?”
Es una pregunta sencilla y extraña a la vez. La casa puede venderse, dividirse y tasarse, pero ¿qué ocurre con todo aquello que no forma parte de su precio?
Hojas, ventanas, un tendedero, una noche. Los restos materiales de una casa se convierten en restos de una vida.
9. “Febrero”: el hielo que no puede sostenernos
“Febrero” empieza como una descripción minuciosa del paisaje:
“Febrero. Hielo por todas partes. Pueden sentirse distintas densidades del hielo.”
Carson observa sus colores: azul, blanco, marrón, gris-pardo, plateado. También observa la grava y las sombras atrapadas dentro del hielo.
Pero después la descripción se abre hacia otra cosa:
“Otra parte es lisa como una ladera, no podría sostenerte.”
Y llega el verso que modifica todo el poema:
“Todo cuanto hemos deseado, se deshila.”
El hielo deja de ser solamente hielo. Se convierte en una imagen de aquello que parecía sólido y no lo era: el deseo, la memoria, las palabras, las relaciones.
10. “A pesar de su dolor, otro día”: el tiempo va en una sola dirección
El último poema de esta selección ofrece una imagen más serena, aunque no menos dolorosa. Hay una niebla sobre el río, restos de hojas, una mujer que toma sus medicamentos y una narradora que sale a caminar.
El tiempo aparece marcado incluso por las horas:
“La evidencia (7 PM): ella toma sus medicamentos, yo doy un paseo por el río.”
Más tarde, durante la madrugada, la mujer se despierta en otro punto de la ciudad.
Entonces Carson escribe:
“No importa qué se diga del tiempo, la vida va en una sola dirección, / es una verdad que resplandece.”
Es una de las formulaciones más claras de esta selección: el tiempo no puede invertirse. La memoria puede regresar, los sueños pueden reconstruir lo perdido y la literatura puede hacer conversar a los muertos con los vivos, pero la vida sigue avanzando.
Una buena manera de empezar con Anne Carson
Estos diez poemas permiten entrar a Carson sin necesidad de conocer previamente toda la tradición clásica que alimenta su obra. Aparecen Emily Brontë, Homero y Ovidio, pero también aparecen una madre, un marido infiel, unos clips, una casa, un espejo y el hielo de febrero.
Esa combinación es, precisamente, una de las claves de su escritura.
Carson estudió literatura clásica en las universidades de Toronto y St. Andrews y realizó su tesis doctoral sobre Safo. Su obra incluye poesía, ensayo, traducción y narrativa en verso. Entre sus libros se encuentran Eros the Bittersweet, Autobiografía de rojo, La belleza del marido, Hombres en sus horas libres y Decreación.
En sus poemas, la erudición nunca queda completamente separada de la experiencia. Homero puede aparecer dentro de una historia de amor; Emily Brontë puede convertirse en un cuerpo que la narradora necesita; la venta de una casa puede abrir una pregunta sobre la memoria; el hielo puede terminar hablando del deseo.
Por eso, una buena manera de leer a Anne Carson es no intentar resolverla demasiado rápido.
Primero hay que seguirla.
Como ella misma escribe en uno de los poemas publicados por El Español, las palabras pueden convertirse en una especie de aventura cuando se las deja avanzar.