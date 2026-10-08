10 poemas para adentrarse en la poesía de Anne Carson, Premio Nobel de Literatura 2026

Anne Carson ganó este jueves el Premio Nobel de Literatura 2026. Poeta, ensayista, traductora y especialista en literatura clásica, la escritora canadiense construyó durante décadas una obra que desarma las fronteras entre géneros y épocas: en sus libros pueden encontrarse Safo, Homero y Emily Brontë junto a una escena doméstica, una separación amorosa, una conversación telefónica o una casa que está a punto de ser vendida.