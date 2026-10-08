Premio Nobel de Literatura 2026: Anne Carson fue la elegida por la Academia Sueca
La escritora, poeta, ensayista y traductora canadiense recibió este jueves el máximo reconocimiento de las letras. Tiene 76 años y es una de las autoras contemporáneas más destacadas de la literatura en lengua inglesa.
Resumen para apurados
- La Academia Sueca otorgó este jueves el Nobel de Literatura 2026 a la canadiense Anne Carson por su obra que fusiona poesía, ensayo y el estudio grecolatino.
- Especialista en lírica griega y docente, Carson consolidó su prestigio con títulos como Autobiography of Red y fue galardonada en 2020 con el Premio Princesa de Asturias.
- El galardón consagra más de tres décadas de trayectoria y será entregado el 10 de diciembre en Estocolmo, confirmando el favoritismo previo de la autora ante la crítica mundial.
Anne Carson fue galardonada este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2026, según anunció la Academia Sueca. La escritora canadiense, nacida en Toronto en 1950, recibe el máximo reconocimiento de las letras por una obra que atraviesa la poesía, el ensayo, la traducción y el estudio de la literatura clásica.
Carson se formó como especialista en literatura griega y obtuvo su doctorado en la Universidad de Toronto con una tesis dedicada a Safo. Su vínculo con la literatura clásica comenzó durante la adolescencia, cuando descubrió una edición bilingüe de los poemas de la poeta griega. Aquella lectura marcó su trayectoria y se convirtió en una de las bases de una obra caracterizada por el diálogo permanente entre la tradición grecolatina y la escritura contemporánea.
Entre sus libros más reconocidos se encuentran Eros, Autobiography of Red, La belleza del marido, Nox y Red Doc>. En ellos Carson combinó poesía, narrativa, ensayo, traducción y reflexión sobre el deseo, el amor, la pérdida y la memoria. Autobiography of Red, publicada en 1998, es una de sus obras más conocidas: retoma el mito de Gerión y lo transforma en una novela escrita en verso.
Una de las características centrales de su escritura es precisamente la dificultad para encasillarla dentro de un género. Carson construyó una literatura en la que conviven la poesía, la narrativa y el pensamiento, con una fuerte presencia de la mitología y los textos de la Antigüedad clásica.
Anne Carson y una trayectoria marcada por la literatura clásica
Carson también desarrolló una extensa carrera académica. Enseñó en instituciones como la Universidad McGill y la Universidad de Michigan, donde se desempeñó como profesora de literatura clásica y comparada. Además, realizó traducciones de autores de la Antigüedad, entre ellas una versión de Antígona, de Sófocles, que fue llevada al teatro.
Su trayectoria ya había recibido importantes reconocimientos internacionales. En 2020 obtuvo el Premio Princesa de Asturias de las Letras. El jurado destacó entonces su capacidad para construir una poética innovadora a partir del estudio del mundo grecolatino y señaló la intensidad y solvencia intelectual de su obra.
El Nobel de Literatura corona así una carrera de más de tres décadas y convierte a Carson en una de las nuevas figuras centrales del máximo reconocimiento de la Academia Sueca. El premio será entregado oficialmente el 10 de diciembre en Estocolmo, durante la ceremonia anual de los Nobel.
Carson había aparecido durante los últimos años entre los nombres mencionados como posibles candidatos al Nobel. En la previa de la edición 2026 figuraba nuevamente entre las favoritas de las casas de apuestas y de distintos sectores de la crítica literaria internacional.