CulturaLibros

Premio Nobel de Literatura 2026: Anne Carson fue la elegida por la Academia Sueca

La escritora, poeta, ensayista y traductora canadiense recibió este jueves el máximo reconocimiento de las letras. Tiene 76 años y es una de las autoras contemporáneas más destacadas de la literatura en lengua inglesa.

Anne Carson
Anne Carson
Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • La Academia Sueca otorgó este jueves el Nobel de Literatura 2026 a la canadiense Anne Carson por su obra que fusiona poesía, ensayo y el estudio grecolatino.
  • Especialista en lírica griega y docente, Carson consolidó su prestigio con títulos como Autobiography of Red y fue galardonada en 2020 con el Premio Princesa de Asturias.
  • El galardón consagra más de tres décadas de trayectoria y será entregado el 10 de diciembre en Estocolmo, confirmando el favoritismo previo de la autora ante la crítica mundial.
Resumen generado con IA

Anne Carson fue galardonada este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2026, según anunció la Academia Sueca. La escritora canadiense, nacida en Toronto en 1950, recibe el máximo reconocimiento de las letras por una obra que atraviesa la poesía, el ensayo, la traducción y el estudio de la literatura clásica.

Carson se formó como especialista en literatura griega y obtuvo su doctorado en la Universidad de Toronto con una tesis dedicada a Safo. Su vínculo con la literatura clásica comenzó durante la adolescencia, cuando descubrió una edición bilingüe de los poemas de la poeta griega. Aquella lectura marcó su trayectoria y se convirtió en una de las bases de una obra caracterizada por el diálogo permanente entre la tradición grecolatina y la escritura contemporánea.

Entre sus libros más reconocidos se encuentran Eros, Autobiography of Red, La belleza del marido, Nox y Red Doc>. En ellos Carson combinó poesía, narrativa, ensayo, traducción y reflexión sobre el deseo, el amor, la pérdida y la memoria. Autobiography of Red, publicada en 1998, es una de sus obras más conocidas: retoma el mito de Gerión y lo transforma en una novela escrita en verso.

Una de las características centrales de su escritura es precisamente la dificultad para encasillarla dentro de un género. Carson construyó una literatura en la que conviven la poesía, la narrativa y el pensamiento, con una fuerte presencia de la mitología y los textos de la Antigüedad clásica.

Anne Carson y una trayectoria marcada por la literatura clásica

Carson también desarrolló una extensa carrera académica. Enseñó en instituciones como la Universidad McGill y la Universidad de Michigan, donde se desempeñó como profesora de literatura clásica y comparada. Además, realizó traducciones de autores de la Antigüedad, entre ellas una versión de Antígona, de Sófocles, que fue llevada al teatro.

Su trayectoria ya había recibido importantes reconocimientos internacionales. En 2020 obtuvo el Premio Princesa de Asturias de las Letras. El jurado destacó entonces su capacidad para construir una poética innovadora a partir del estudio del mundo grecolatino y señaló la intensidad y solvencia intelectual de su obra.

El Nobel de Literatura corona así una carrera de más de tres décadas y convierte a Carson en una de las nuevas figuras centrales del máximo reconocimiento de la Academia Sueca. El premio será entregado oficialmente el 10 de diciembre en Estocolmo, durante la ceremonia anual de los Nobel.

Carson había aparecido durante los últimos años entre los nombres mencionados como posibles candidatos al Nobel. En la previa de la edición 2026 figuraba nuevamente entre las favoritas de las casas de apuestas y de distintos sectores de la crítica literaria internacional.

Temas Premio Nobel de LiteraturaCanadá
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Maratón literaria: Tucumán y todo el país se ponen a leer

Maratón literaria: Tucumán y todo el país se ponen a leer

¿Por qué Borges nunca ganó el Nobel de Literatura? No darme el premio se ha convertido en una antigua tradición

¿Por qué Borges nunca ganó el Nobel de Literatura? "No darme el premio se ha convertido en una antigua tradición"

Lo más popular
La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes
1

La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes

Dimes y diretes: Chahla admitió que la baja del consumo retrasa la activación de los mercados municipales
2

Dimes y diretes: Chahla admitió que la baja del consumo retrasa la activación de los mercados municipales

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas
3

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas

El caso Cornell y las conductas que naturalizamos frente a la violencia sexual
4

El caso Cornell y las conductas que naturalizamos frente a la violencia sexual

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado suicidarse
5

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado suicidarse

Ranking notas premium
Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá
1

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros
2

Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas
3

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán
4

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán

Club Atlético Lealtad
5

Club Atlético Lealtad

Más Noticias
La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes

La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado suicidarse

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado suicidarse

La Justicia volvió a otorgarle el arresto domiciliario a “Cara ‘I Gota” Villafañe

La Justicia volvió a otorgarle el arresto domiciliario a “Cara ‘I Gota” Villafañe

Recuerdos fotográficos: Piero, 1983. Llenó de buenas ondas el Palacio de los Deportes

Recuerdos fotográficos: Piero, 1983. Llenó de buenas ondas el Palacio de los Deportes

Dimes y diretes: Chahla admitió que la baja del consumo retrasa la activación de los mercados municipales

Dimes y diretes: Chahla admitió que la baja del consumo retrasa la activación de los mercados municipales

El caso Cornell y las conductas que naturalizamos frente a la violencia sexual

El caso Cornell y las conductas que naturalizamos frente a la violencia sexual

¿Quién fue la sorpresa de la despedida de Messi? El ídolo del 10 que apareció cuando ya se iba

¿Quién fue la sorpresa de la despedida de Messi? El ídolo del "10" que apareció cuando ya se iba

Comentarios