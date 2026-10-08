Premio Nobel de Literatura 2026: Anne Carson fue la elegida por la Academia Sueca

Carson se formó como especialista en literatura griega y obtuvo su doctorado en la Universidad de Toronto con una tesis dedicada a Safo. Su vínculo con la literatura clásica comenzó durante la adolescencia, cuando descubrió una edición bilingüe de los poemas de la poeta griega. Aquella lectura marcó su trayectoria y se convirtió en una de las bases de una obra caracterizada por el diálogo permanente entre la tradición grecolatina y la escritura contemporánea.