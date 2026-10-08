Cuatro libros para leer a Anne Carson, ganadora del Nobel de Literatura

Resumen para apurados
- En 2026, la Academia Sueca otorgó a la escritora canadiense Anne Carson el Nobel de Literatura por renovar las formas contemporáneas mediante la tradición clásica.
- Formada en filología griega y estudiosa de Safo, Carson consolidó su prestigio fusionando poesía, mitos y ensayo en obras como "Autobiografía de Rojo" y "Float".
- La distinción impulsa la difusión global de su catálogo experimental y consolida el valor del cruce entre el legado grecolatino y la vanguardia contemporánea.
Hace algunos años el nombre de la escritora canadiense Anne Carson empezó a sonar entre los candidatos al Premio Nobel. Finalmente, este 2026 la encontró ganadora de la estatuilla de la Academia Sueca. El galardón fue entregado “por su audaz e inventiva obra que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.
Carson ha concedido pocas entrevistas y en igual medida se conoce sobre su vida privada. Sus orígenes con la literatura se remontan casi tanto como a sus primeros años de lectura, durante su adolescencia. Su primer gran descubrimiento fue un libro de obras de la poetisa griega Safo, sobre quien terminó escribiendo su tesis doctoral más tarde. Entre sus disparadores para su amor a las letras clásicas, destacó en una oportunidad la labor desinteresada de una docente que se ofreció a enseñarle griego en cuanto descubrió su gusto por la literatura.
“Casi toda su producción literaria se centró en una intersección entre la obsesión de los filólogos por las palabras y el deseo de los poetas por los nuevos significados”, destacó la Academia.
- Autobiografía de Rojo: una novela en verso (1998)
- Red Doc> (2013)
- Float (2016)
- Norma enrevesada (2024)