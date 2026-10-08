Cuatro libros para leer a Anne Carson, ganadora del Nobel de Literatura

Carson ha concedido pocas entrevistas y en igual medida se conoce sobre su vida privada. Sus orígenes con la literatura se remontan casi tanto como a sus primeros años de lectura, durante su adolescencia. Su primer gran descubrimiento fue un libro de obras de la poetisa griega Safo, sobre quien terminó escribiendo su tesis doctoral más tarde. Entre sus disparadores para su amor a las letras clásicas, destacó en una oportunidad la labor desinteresada de una docente que se ofreció a enseñarle griego en cuanto descubrió su gusto por la literatura.