Quién es Anne Carson, la escritora canadiense que ganó el Premio Nobel de Literatura 2026

El libro también fue importante por su forma. Carson lo llamó “novela en verso”, aunque buena parte de su escritura se acerca deliberadamente a la prosa. Esa ambigüedad es parte de su proyecto literario: preguntarse qué puede ser un poema y hasta dónde puede avanzar un texto antes de convertirse en otra cosa. La Poetry Foundation señala justamente esa tensión entre poesía y prosa como uno de los aspectos centrales de la recepción de la obra.