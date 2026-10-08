Quién es Anne Carson, la escritora canadiense que ganó el Premio Nobel de Literatura 2026
Poeta, ensayista, traductora y especialista en literatura clásica, construyó una obra difícil de clasificar en la que conviven los mitos griegos, el deseo, el amor, la pérdida y la experimentación con las formas literarias.
Resumen para apurados
- La escritora canadiense Anne Carson ganó el Nobel de Literatura 2026, otorgado en Suecia, gracias a su audaz obra que reformula la tradición clásica en el presente.
- Con cuatro décadas de carrera y premios como el Princesa de Asturias, Carson se destacó al cruzar poesía, ensayo y mitología en títulos clave como Autobiografía de Rojo.
- El galardón consolida a nivel global una literatura inclasificable que redefine los límites entre géneros y proyecta el legado grecolatino hacia los debates actuales.
Anne Carson tiene 76 años, nació en Toronto, Canadá, en 1950, y acaba de convertirse en la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026. La Academia Sueca reconoció su “obra audaz e inventiva”, desarrollada en diálogo con la tradición clásica y capaz de crear nuevas formas para la literatura contemporánea.
Carson es poeta, ensayista, traductora y especialista en literatura clásica. A lo largo de más de cuatro décadas construyó una obra que escapa a las clasificaciones habituales: publicó poemas, ensayos, novelas en verso, crítica, traducciones, libretos y textos que combinan varios de esos registros. La Poetry Foundation la define como una autora de trayectoria “inclasificable” y destaca precisamente su capacidad para cruzar géneros.
Su relación con la literatura griega comenzó cuando era adolescente. Una profesora de latín de su escuela secundaria se ofreció a enseñarle griego antiguo durante el horario del almuerzo, después de descubrir el interés de la joven Carson por esa lengua. El episodio fue decisivo: desde entonces, la literatura de la Antigüedad, especialmente la poesía y la tragedia griegas, se convirtió en una presencia permanente en su obra.
Carson estudió en la Universidad de Toronto y abandonó dos veces la carrera antes de completar sus estudios. Finalmente obtuvo allí su licenciatura, una maestría y un doctorado en literatura clásica. También estudió métrica y crítica textual griega en la Universidad de St Andrews. Más tarde enseñó en universidades de Canadá y Estados Unidos, entre ellas McGill y la Universidad de Michigan.
Una escritora que convirtió los clásicos en literatura contemporánea
Su primer libro fue Eros the Bittersweet, publicado en 1986. El volumen, surgido de su trabajo académico sobre la literatura griega, ya anticipaba una de las características que definirían toda su escritura: la utilización de materiales clásicos para pensar problemas contemporáneos. El libro estudia el deseo amoroso y su relación con la poesía de Safo y otros autores de la Antigüedad.
A partir de allí publicó libros como Glass, Irony, and God, Plainwater, Men in the Off Hours y Decreation, además de varias traducciones de tragedias y poemas griegos. Su trabajo como traductora tampoco busca simplemente trasladar los textos antiguos al inglés: Carson interviene sobre ellos, juega con el lenguaje y, en ocasiones, introduce registros contemporáneos.
Entre sus traducciones se encuentran obras de Safo y Eurípides, además de An Oresteia, un proyecto que reúne Agamenón, de Esquilo; Electra, de Sófocles, y Orestes, de Eurípides. También realizó una traducción de Antígona, de Sófocles, que posteriormente fue llevada al teatro.
Ese diálogo entre pasado y presente es uno de los rasgos que explican el reconocimiento de la Academia Sueca. Carson no utiliza los mitos griegos como piezas de museo: los desplaza, los modifica y los vuelve a poner en circulación para hablar de problemas contemporáneos.
Autobiografía de Rojo, el libro que la hizo conocida
Uno de los libros fundamentales de Carson es Autobiography of Red: A Novel in Verse, publicado en 1998 y traducido al español como Autobiografía de Rojo. La obra parte de un fragmento del poeta griego Estesícoro sobre Gerión, un monstruo de alas rojas vinculado a uno de los trabajos de Heracles.
Carson transforma ese mito en una historia contemporánea. Gerión se convierte en un adolescente sensible, pelirrojo y alado que se enamora de Heracles. La relación amorosa, la separación y el reencuentro entre los personajes permiten a Carson explorar el deseo, la vulnerabilidad y el desengaño.
Una parte de la novela transcurre en Buenos Aires, ciudad a la que Gerión llega años después de su primera relación con Heracles. El mito, entonces, deja de ser una historia perteneciente a un pasado remoto y se convierte en una narración sobre adolescentes, viajes, sexualidad, deseo y pérdida.
El libro también fue importante por su forma. Carson lo llamó “novela en verso”, aunque buena parte de su escritura se acerca deliberadamente a la prosa. Esa ambigüedad es parte de su proyecto literario: preguntarse qué puede ser un poema y hasta dónde puede avanzar un texto antes de convertirse en otra cosa. La Poetry Foundation señala justamente esa tensión entre poesía y prosa como uno de los aspectos centrales de la recepción de la obra.
Del amor y el deseo a la pérdida
Otro de sus libros fundamentales es The Beauty of the Husband: A Fictional Essay in 29 Tangos, publicado en 2001. Carson lo definió como un ensayo ficticio en 29 tangos y utilizó la ruptura de un matrimonio para volver sobre el deseo, la infidelidad y la pérdida amorosa.
El libro recibió el Premio T. S. Eliot, mientras que en 2000 Carson había obtenido una beca MacArthur, conocida informalmente como la beca de los “genios”. También recibió el Griffin Poetry Prize, una beca Guggenheim y otros importantes reconocimientos literarios.
En Nox, publicado en 2010, abordó la muerte de su hermano. El libro tiene una particularidad material: está concebido como una caja que reproduce un cuaderno de artista y reúne fotografías, textos, documentos y fragmentos. Una vez más, Carson convirtió un libro de poemas en algo difícil de definir dentro de un único género.
Después llegaron Red Doc>, continuación de Autobiografía de Rojo, y Float, entre otros trabajos. Su bibliografía muestra una constante: cada libro parece encontrar una forma diferente para el problema que quiere abordar.
“Si la prosa es una casa, la poesía es alguien en llamas”
En una entrevista concedida durante una visita a Buenos Aires en 2018, Carson explicó su particular relación con los géneros literarios. Ante la pregunta sobre cómo conviven poesía y ensayo en su obra, respondió con una imagen: “Si la prosa es una casa, la poesía es alguien en llamas corriendo a través de ella”.
La frase resume buena parte de su literatura. Carson no parece interesada en respetar las fronteras entre géneros. Sus libros pueden comenzar como una investigación sobre literatura clásica y terminar convertidos en poemas; una tragedia griega puede convertirse en una obra contemporánea; un ensayo puede incorporar poesía y una novela puede estar escrita en verso.
En aquella misma conversación sostuvo que las preguntas le interesan más que las respuestas porque “las preguntas le permiten a la mente que se mueva”. Esa concepción atraviesa también su obra: Carson no suele cerrar sus textos con una explicación definitiva, sino que deja que los materiales —mitos, imágenes, fragmentos, recuerdos, citas y voces— permanezcan en tensión.
Una carrera marcada por los grandes reconocimientos
Antes del Nobel, Carson ya había recibido algunos de los principales premios y becas de la literatura anglosajona. En 2000 obtuvo la beca MacArthur; también recibió una Guggenheim Fellowship, el Lannan Literary Award, el Pushcart Prize y el Griffin Poetry Prize, entre otros reconocimientos.
En 2020 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras. El reconocimiento destacó entonces su capacidad para construir una poética innovadora a partir del mundo grecolatino y su lugar entre los escritores más destacados de la literatura contemporánea.
El Nobel de Literatura 2026 termina de colocar en el centro de la escena internacional a una autora que durante décadas trabajó en los márgenes de las clasificaciones convencionales. Carson llega al máximo premio literario no por haber elegido entre poesía, narrativa, ensayo o traducción, sino precisamente por haber hecho de esa mezcla una de las características centrales de su obra.