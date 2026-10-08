Stellantis, dueña de Fiat y Peugeot, no descarta cerrar sus dos fábricas en Argentina

El ejecutivo también puso el foco en los costos y la necesidad de contar con condiciones previsibles para definir la estructura industrial de la compañía en la región. “El costo de la mano de obra (en dólares) en Argentina es prácticamente el doble que en Brasil. Todo puede suceder. Por eso la previsibilidad es tan importante”, sostuvo, consignó el diario "La Voz".