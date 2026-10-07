La industria manufacturera cayó 3,2% interanual en agosto: ¿cuáles fueron los sectores más afectados?

Resumen para apurados
- El INDEC informó que la industria manufacturera argentina cayó 3,2% interanual en agosto, afectada por bajas productivas en 11 de sus 16 sectores.
- La actividad acumula una baja de 2,7% en el año, aunque subió 1,9% frente a julio. Maquinaria y equipo lideró el declive interanual con un desplome del 24%.
- Pese al leve repunte mensual y al alza en químicos o refinación, la persistente baja interanual refleja dificultades para consolidar una recuperación fabril firme.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este miércoles que el índice de producción industrial manufacturero registró en agosto una caída de 3,2% respecto de igual mes de 2025. En los primeros ocho meses del año, la actividad acumula una disminución de 2,7% en comparación con el mismo período del año pasado.
En la comparación mensual, sin embargo, el índice de la serie desestacionalizada mostró una variación positiva de 1,9% respecto de julio. En tanto, el índice de la serie tendencia-ciclo registró una disminución de 0,6% frente al mes anterior.
Los sectores industriales registraron caídas
En agosto, 11 de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales, según el informe difundido por el Indec.
En orden a su incidencia en el nivel general, las principales disminuciones se registraron en “Maquinaria y equipo”, con una baja de 24%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, con 20,6%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, con 14,7%; y “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, con 8,8%.
También tuvieron variaciones negativas “Productos de metal”, con 9,6%; “Productos minerales no metálicos”, con 6,8%; “Productos de caucho y plástico”, con 7%; “Productos textiles”, con 9,4%; y “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, con 5,1%.
A su vez, “Alimentos y bebidas” registró una disminución de 0,2%, mientras que “Productos de tabaco” cayó 14,3%.
Cinco divisiones mostraron resultados positivos
En contraste con el desempeño general de la industria, cinco divisiones presentaron incidencias positivas durante agosto.
“Sustancias y productos químicos” registró una suba de 4%; “Industrias metálicas básicas”, de 3,3%; y “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, de 4,7%.
También mostraron variaciones positivas “Madera, papel, edición e impresión”, con un incremento de 2,3%, y “Otro equipo de transporte”, que presentó una suba de 12,1%.
#DatoINDEC La industria subiÃ³ 1,9% respecto de julio y cayÃ³ 3,2% interanual en agosto de 2026 https://t.co/Z4mWlwhUXJ https://t.co/IWkwMWkcXP— INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 7, 2026