Guillermo Andino y Karin Cohen: se conoció el verdadero motivo de su separación
Guillermo Andino y Karin Cohen fueron una de las parejas más recordadas de la televisión argentina de los años 90. Se conocieron mientras trabajaban juntos en América TV y su romance, que comenzó en 1997, terminó dos años después en medio de una fuerte exposición mediática. Años más tarde, la periodista contó qué episodio terminó marcando el final de la relación.
Resumen para apurados
- Karin Cohen reveló que su separación de Guillermo Andino en 1999 se debió a la desconfianza tras la aparición de fotógrafos en una playa y al constante asedio mediático.
- Los periodistas iniciaron su romance en 1997 conduciendo en América TV; la relación planeaba casamiento, pero la presión de la prensa quebró la confianza entre ambos.
- Tras la ruptura, ambos conductores rehicieron sus vidas sentimentales, formaron nuevas familias y mantuvieron perfiles de menor exposición respecto a su intimidad.
La historia de amor entre Guillermo Andino y Karin Cohen nació detrás de cámaras y rápidamente se convirtió en una de las relaciones más comentadas del mundo del espectáculo. Ambos compartían la conducción de Impacto a las 7 y la química que mostraban frente a las cámaras también se trasladó a su vida privada.
El romance comenzó en 1997 y, aunque durante los primeros meses intentaron mantenerlo lejos de la prensa, la popularidad de ambos hizo que los paparazzis descubrieran la relación. Las imágenes de la pareja comenzaron a ocupar las tapas de las revistas y Andino y Cohen pasaron a ser considerados una de las parejas más populares de la televisión.
Durante esos dos años, los periodistas llegaron incluso a hablar públicamente de sus planes de futuro. La posibilidad de casarse y formar una familia aparecía entre los proyectos que compartían, pero la relación terminó abruptamente en 1999.
La exposición mediática que terminó desgastando la relación
Con el paso del tiempo, Karin Cohen contó que la enorme exposición que rodeó al romance tuvo un peso determinante en la ruptura. La periodista recordó que atravesó aquellos últimos meses con mucho dolor y que la presencia permanente de los medios hizo todavía más difícil la separación.
En una entrevista con La Nación, Cohen explicó: “Cuando fui novia de Guillermo fue difícil, sobre todo cuando cortamos. Yo estaba viviendo una cosa fea y dolorosa y los medios venían y preguntaban”.
Pero hubo un episodio puntual que, según su relato, terminó quebrando la confianza.
Las fotos en la playa que marcaron el final
Cohen recordó que ella y Andino se encontraban en una playa alejada cuando, inesperadamente, aparecieron fotógrafos. La situación despertó sus sospechas y quedó como una duda que nunca pudo resolver.
“Fueron dos años, pero parecieron diez por la intensidad. El fin de la relación fue muy duro, fue un exilio de los medios”, contó la periodista.
Según su relato, la aparición de los paparazzis en aquel lugar generó una situación de profunda desconfianza. Cohen explicó que le preguntó a Andino si había sido él quien había convocado a los fotógrafos, algo que el periodista negó.
“Yo le pregunté a él si los había llamado y me dijo que no. Pero a mí me quedó una duda muy grande que nunca pude resolver”, relató.
La periodista tenía entonces 28 años y aseguró que el final de la relación fue tan doloroso que sintió la necesidad de alejarse de los medios.
Qué dijo Guillermo Andino sobre la separación
Andino, en cambio, mantuvo un perfil mucho más reservado sobre los motivos concretos de la ruptura. Con el paso de los años, evitó profundizar públicamente en aquel episodio.
En una de sus pocas referencias al final de la relación, sostuvo: “Es lógico sentir tristeza y desazón al terminar una relación; cada uno lo supera a sus tiempos y eso debe respetarse”.
Después de la separación, ambos siguieron caminos diferentes y dejaron atrás una relación que durante dos años había estado permanentemente bajo la mirada de la prensa.
La nueva vida de Guillermo Andino y Karin Cohen
Tras la ruptura con Karin Cohen, Guillermo Andino rehizo su vida sentimental junto a Carolina Prat, con quien se casó en 2000. La pareja construyó una familia y tuvo tres hijos: Sofía, Victoria y Ramón.
Por su parte, Karin Cohen también volvió a encontrar el amor. La periodista inició una relación con Mauro Venagli, con quien lleva casi dos décadas y tuvo dos hijas, Isabella y Briana.
Con los años, ambos consiguieron construir nuevas historias personales alejadas de aquella intensa exposición que acompañó su romance durante los años 90.