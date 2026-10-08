La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes

Para entender ese cariño hay que volver a febrero de 2019. El templo había sido clausurado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán meses antes, a causa de cuestiones de índole estructural. Hubo entonces una reunión en la Federación Económica de Tucumán (FET), a la que se convocó a las fuerzas vivas, a las academias y a la Iglesia, para juntar fuerzas y encarar la reapertura. “Ahí nosotros empezamos. Éramos ocho”, recordó. Entre ellos, mencionó al fray Fernando Lapierre, guardián del templo; a Sara Peña, asesora especial en los temas de historia; y Gerónimo Cárdenas -ya fallecido, que llegó por la Fundación de la FET. La primera pregunta que se hicieron, según recuerda Paterlini, fue de dónde saldrían los recursos: los administrativos -“mover el Estado en una dirección para obtener un objetivo”-, los tecnológicos -“no necesariamente resolvemos todo nosotros; en este caso, en la última etapa colaboró el estudio Arévalo-Pagani”-, y los económicos. “Y aquí quiero decir que este fue un caso inédito. Antes de la clausura del templo se daba la misa a las 19; y la gente salía y compraba un ‘bonito’ solidario que habíamos implementado para empezar, como una estrategia posible, a recaudar fondos. Esto luego conmovió a algunas empresas, que hicieron sus aportes; y este grupo, que se comprometió con el Estado para llevar adelante la obra. Es inédito. Yo tenía 72 años cuando empezamos, hoy tengo 80, y no creí verlo. Pero la perseverancia de los corazones que se abren -porque la gente atiende nuestros planteos- y la responsabilidad que asumió el Estado -la Intendencia, en distintas etapas, y la Provincia- nos permitieron llegar a hoy”, dijo Paterlini.