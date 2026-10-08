SociedadClima y ecología

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para distintas localidades de Tucumán. Se esperan lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas y lluvias para este jueves
El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas y lluvias para este jueves
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para este jueves 8 de octubre en gran parte de Tucumán ante la llegada de intensas precipitaciones.
  • El fenómeno prevé abundante caída de agua de hasta 40 mm, ocasional granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 60 km/h durante la mañana.
  • Aunque se advierten riesgos de anegamientos y daños localizados, el SMN prevé una rápida mejoría en las condiciones para el viernes y sábado sin nuevas alertas vigentes.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas en Tucumán para este jueves 8 de octubre. El aviso alcanza a numerosas localidades de la provincia y contempla la posibilidad de fenómenos localmente fuertes.

Según el informe oficial, las tormentas pueden estar acompañadas por granizo, ráfagas intensas que podrían superar los 60 km/h, abundante precipitación en períodos cortos y frecuente actividad eléctrica.

El organismo estima además valores de lluvia acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque en algunos sectores los registros podrían ser superiores de manera localizada.

Alerta por tormentas: cuáles son las zonas afectadas en Tucumán

El alerta alcanza a Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena.

También están incluidas las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

El mapa del SMN, actualizado durante la madrugada, marca nivel amarillo para tormentas durante la mañana del jueves. Para los períodos siguientes, tanto el viernes 9 como el sábado 10, el organismo no muestra alertas por tormentas en esas áreas dentro del pronóstico consultado.

Qué significa la alerta amarilla del SMN

El nivel amarillo implica que se esperan fenómenos meteorológicos que pueden generar inconvenientes y eventualmente provocar daños de manera localizada. En este caso, el principal riesgo está asociado a la intensidad de las tormentas, el granizo, las ráfagas y la abundante lluvia en poco tiempo.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar permanecer al aire libre durante las tormentas, mantenerse alejado de árboles y estructuras que puedan caer y tomar precauciones frente a posibles anegamientos.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Pronóstico oficial de Alertas y Advertencias generado a las 00:10 del jueves 8 de octubre de 2026.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánFamailláCruz AltaGranerosLa CochaLealesSimoca
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Desvío térmico”: en qué consiste el fenómeno generado por el Súper Niño y cómo impactará en Argentina y en el norte del país

“Desvío térmico”: en qué consiste el fenómeno generado por el Súper Niño y cómo impactará en Argentina y en el norte del país

Prepará el paraguas: cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 5 de octubre

Prepará el paraguas: cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 5 de octubre

Lo más popular
¿Quién fue la sorpresa de la despedida de Messi? El ídolo del 10 que apareció cuando ya se iba
1

¿Quién fue la sorpresa de la despedida de Messi? El ídolo del "10" que apareció cuando ya se iba

Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
2

Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Papu Gómez reapareció durante la despedida de Messi y un detalle no pasó inadvertido
3

Papu Gómez reapareció durante la despedida de Messi y un detalle no pasó inadvertido

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá
4

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros
5

Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros

Ranking notas premium
Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá
1

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros
2

Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas
3

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán
4

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán

Club Atlético Lealtad
5

Club Atlético Lealtad

Más Noticias
El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado suicidarse

El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado suicidarse

Dimes y diretes: Chahla admitió que la baja del consumo retrasa la activación de los mercados municipales

Dimes y diretes: Chahla admitió que la baja del consumo retrasa la activación de los mercados municipales

La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: queda mucho por hacer

La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: queda mucho por hacer

Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros

Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros

La historia del poncho catamarqueño de La Sole que terminó en manos de un jugador de la Selección

La historia del poncho catamarqueño de La Sole que terminó en manos de un jugador de la Selección

¿Quién fue la sorpresa de la despedida de Messi? El ídolo del 10 que apareció cuando ya se iba

¿Quién fue la sorpresa de la despedida de Messi? El ídolo del "10" que apareció cuando ya se iba

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Comentarios