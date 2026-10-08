Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para distintas localidades de Tucumán. Se esperan lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.
Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para este jueves 8 de octubre en gran parte de Tucumán ante la llegada de intensas precipitaciones.
- El fenómeno prevé abundante caída de agua de hasta 40 mm, ocasional granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 60 km/h durante la mañana.
- Aunque se advierten riesgos de anegamientos y daños localizados, el SMN prevé una rápida mejoría en las condiciones para el viernes y sábado sin nuevas alertas vigentes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas en Tucumán para este jueves 8 de octubre. El aviso alcanza a numerosas localidades de la provincia y contempla la posibilidad de fenómenos localmente fuertes.
Según el informe oficial, las tormentas pueden estar acompañadas por granizo, ráfagas intensas que podrían superar los 60 km/h, abundante precipitación en períodos cortos y frecuente actividad eléctrica.
El organismo estima además valores de lluvia acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque en algunos sectores los registros podrían ser superiores de manera localizada.
Alerta por tormentas: cuáles son las zonas afectadas en Tucumán
El alerta alcanza a Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena.
También están incluidas las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.
El mapa del SMN, actualizado durante la madrugada, marca nivel amarillo para tormentas durante la mañana del jueves. Para los períodos siguientes, tanto el viernes 9 como el sábado 10, el organismo no muestra alertas por tormentas en esas áreas dentro del pronóstico consultado.
Qué significa la alerta amarilla del SMN
El nivel amarillo implica que se esperan fenómenos meteorológicos que pueden generar inconvenientes y eventualmente provocar daños de manera localizada. En este caso, el principal riesgo está asociado a la intensidad de las tormentas, el granizo, las ráfagas y la abundante lluvia en poco tiempo.
Ante estas condiciones, se recomienda evitar permanecer al aire libre durante las tormentas, mantenerse alejado de árboles y estructuras que puedan caer y tomar precauciones frente a posibles anegamientos.
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Pronóstico oficial de Alertas y Advertencias generado a las 00:10 del jueves 8 de octubre de 2026.