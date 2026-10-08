El hombre que mató a su pareja en Graneros habría intentado suicidarse

Resumen para apurados
- En Graneros, Pablo Piatelli asesinó a su pareja Yudith Jerez a balazos e intentó suicidarse disparándose en la cabeza en su vivienda del paraje La Cañada.
- La víctima recibió dos disparos en el abdomen dentro del hogar, mientras que los investigadores determinaron que el agresor se autolesionó tras cometer el femicidio.
- El acusado permanece internado bajo custodia y la Fiscalía aguarda su evolución médica para formalizar la imputación penal por el crimen de su pareja.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas GranerosInseguridad
Lo más popular
Ranking notas premium