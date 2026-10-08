La Justicia volvió a otorgarle el arresto domiciliario a “Cara ‘I Gota” Villafañe

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán otorgó nuevamente la prisión domiciliaria a "Cara 'I Gota" Villafañe este octubre, revirtiendo su reclusión en un calabozo.
- El beneficio había sido revocado previamente, por lo que el imputado se encontraba alojado en una celda común antes de ser beneficiado por este nuevo fallo.
- Villafañe permanecerá bajo arresto en su vivienda hasta el 13 de octubre, mientras continúa el proceso penal vinculado a la inseguridad en la zona.
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