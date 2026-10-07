¿Gastar para no quedar afuera socialmente? Las claves para entender el FOMO financiero

El mundo financiero genera continuamente nuevas experiencias y, en la actualidad, incorpora un fenómeno vinculado con la identificación social: el FOMO. ¿Qué es? Se describe como la presión por no quedar afuera de los consumos que realizan los demás, que puede llevar a gastar dinero en compras que no son necesarias o que están fuera de las posibilidades económicas personales.