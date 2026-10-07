El Gobierno nacional busca votos en el Congreso y teje alianza por separado con cada gobernador

El Gobierno nacional activó una estrategia de negociación atomizada con los gobernadores de las provincias con el objetivo prioritario de garantizar las voluntades legislativas necesarias en el Congreso de la Nación. La meta central de la Casa Rosada pasa por asegurar la sanción del Presupuesto 2027 y hacer avanzar el proyecto de reforma política. Tras los primeros acercamientos informales desarrollados en el marco del Argentina Week en París, el Poder Ejecutivo resolvió descartar un acuerdo macro global con el grupo de mandatarios y resolvió, en su lugar, desplegar un esquema de diálogos directos “provincia por provincia” para atender las demandas específicas de cada distrito.