El Gobierno acelera la negociación con los gobernadores para la eliminación de las PASO

El salteño Gustavo Sáenz también manifestó su respaldo a la eliminación de las PASO en el marco de sus negociaciones con el Ejecutivo nacional, al tiempo que contempla una eventual re-reelección provincial. En tanto, el misionero Hugo Passalacqua ratificó que mantiene un acuerdo político articulado con la Casa Rosada al menos hasta fin de año. A favor de la derogación también se posicionó el cordobés Martín Llaryora, sosteniendo que el mecanismo de primarias ha perdido su función original.