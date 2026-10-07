Nobel de Física: qué son los neutrinos, las “partículas fantasma” del universo

Cómo siguen los premios: hoy se entrega el Nobel de Química y mañana el de Literatura

La entrega de los Premio Nobel 2026 concentra la atención mundial en los distintos escenarios de las ciencias y humanidades. Hoy se conocerá quién será o serán los ganadores del Nobel de Química, mañana el de Literatura y el viernes, el de la Paz. El lunes, en tanto, será el turno del Nobel de Economía. Habitualmente, el premio va acompañado de una medalla de oro, un diploma y un cheque de un millón de dólares, que se entregan en ceremonias en Estocolmo y Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte en 1896 del científico y creador del premio, Alfred Nobel.



