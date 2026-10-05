Jaldo evitó hablar de Manzur y respondió con una frase sugestiva: “No me tire la lengua”

“Juan Manzur recorre la provincia diciendo que usted es candidato de Milei. ¿Qué sería Juan Manzur para usted o para su espacio?”, le preguntaron los periodistas. “No, no, no me tire la lengua. No me tire la lengua. La verdad que no, no voy a hablar de Juan Manzur. No voy a hablar”, respondió antes de dar por cerrado el tema.