Jaldo evitó hablar de Manzur y respondió con una frase sugestiva: “No me tire la lengua”
Resumen para apurados
- Este lunes en Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo evitó confrontar con su excompañero Juan Manzur ante críticas por su vínculo con Milei: "No me tire la lengua", declaró tajante.
- Manzur recorre la provincia acusando a Jaldo de ser candidato libertario, mientras el mandatario cuestiona la eliminación de subsidios nacionales al transporte y a la energía.
- El distanciamiento visibiliza la interna del PJ local en medio de debates por la reforma electoral nacional y las especulaciones sobre futuras reelecciones en el distrito.
El gobernador Osvaldo Jaldo evitó este lunes hablar de su ex compañero de fórfmula, Juan Manzur. Consultado durante una rueda de prensa por las recorridas que el ex mandatario realiza por la provincia y por sus cuestionamientos a su alineamiento con el presidente Javier Milei, el mandatario decidió no responder.
“Juan Manzur recorre la provincia diciendo que usted es candidato de Milei. ¿Qué sería Juan Manzur para usted o para su espacio?”, le preguntaron los periodistas. “No, no, no me tire la lengua. No me tire la lengua. La verdad que no, no voy a hablar de Juan Manzur. No voy a hablar”, respondió antes de dar por cerrado el tema.
La definición se produjo en una jornada en la que el mandatario provincial volvió a marcar diferencias con algunas de las políticas del Gobierno nacional. Al referirse al impacto del retiro de subsidios y compensaciones, cuestionó la eliminación de la asistencia nacional al transporte y a la energía.
“El boleto no hay duda que estaría mucho más caro que lo que hoy está”, sostuvo Jaldo, quien también vinculó los aumentos en las facturas de gas y electricidad con la quita de compensaciones nacionales.
El gobernador pidió además “solidaridad” entre los tucumanos frente al escenario económico y reclamó poner en contexto la situación nacional con el escenario internacional. En ese sentido, mencionó el impacto del precio del petróleo y su relación con los costos de la energía, el gas y los combustibles.
La reelección y una comparación con Milei
Más adelante, Jaldo fue consultado por la intención del Gobierno nacional de avanzar con una reforma electoral que, entre otros cambios, eliminaría las PASO. El gobernador sostuvo que no le sorprenden los planteos de la Nación y vinculó la discusión con las especulaciones sobre una eventual reelección de Milei.
“Sabemos que la Nación tiene como objetivo principal una reforma electoral, porque la Nación hoy habla permanentemente de la reelección del presidente Milei”, afirmó. Y enseguida trazó un paralelismo con la discusión tucumana.
“Cuando nosotros por ahí en Tucumán hablamos de la reelección de Osvaldo Jaldo, se asustan y nos empiezan a buscar instrumentos constitucionales o fallos de las Cortes Supremas de Justicia que no existen”, cuestionó. “Así que para mí no me sorprende ni me llama la atención los planteos que hoy está haciendo la Nación”, concluyó.