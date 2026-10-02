Qué dijo el gobernador Jaldo sobre la foto entre Juan Manzur y Sergio Massa

La relación con la Casa Rosada

El gobernador se expresó además sobre la relación que mantendrá con el gobierno de Javier Milei cuando comience la campaña y se aproximen las elecciones. "Será como ha sido siempre. Empecé el mandato en octubre de 2023, y mis dos primeros años he tenido la misma actitud que tengo hoy con la Nación; es decir, entendemos que la Nación debe y tiene que cumplir con los tucumanos, y eso lo tenemos que hacer a través diálogo", aseveró. E insistió con que "institucionalmente les voy a seguir dando prioridad a los tucumanos", con la meta en garantizar la continuidad de obras y la prestación de servicios. Además, recordó que en las nacionales de medio término de 2025 se puso al frente de las boletas para diputado. "Hemos ganado con 52 puntos, con 16 de diferencia. Lo institucional va por un lado, y lo político, por otro", aseveró.