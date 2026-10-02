Qué dijo el gobernador Jaldo sobre la foto entre Juan Manzur y Sergio Massa

Resumen para apurados
- Durante un acto en Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo minimizó la foto de Juan Manzur y Sergio Massa, afirmando que es normal ante el inicio del cronograma electoral.
- La imagen se produjo mientras Manzur busca armar su espacio para 2027, lo que desató fuertes críticas del ministro Darío Monteros por buscar aval partidario en Buenos Aires.
- Pese a las internas del peronismo, Jaldo ratificó que mantendrá el diálogo institucional con la gestión de Javier Milei para garantizar obras y servicios en Tucumán.
El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó los actos por el "Día del Camino y del Trabajador Vial" en una visita a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), donde destacó las inversiones realizadas en rutas y caminos por el Gobierno provincial. Y, en ese marco, también hubo lugar para lo electoral.
Es que el mandatario fue consultado sobre la foto que publicó el senador nacional Juan Manzur, quien impulsa un armado propio con miras a 2027, y el líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, una de las figuras del peronismo a nivel nacional. ¿Qué dijo el tranqueño? "Lo veo normal. No hay dudas de que Sergio Massa ha sido no sólo el ministro de Economía de la gestión anterior, sino también nuestro candidato a presidente en las elecciones de 2023. Y tengo entendido que su esposa (Malena Galmarini) vino a poner en orden o al día el partido Frente Renovador en la provincia", señaló Jaldo.
Además, recordó que "estamos en momentos electorales en Tucumán". "Ya tenemos el cronograma electoral funcionando. Es muy normal ver que partidos nacionales y provinciales se vean en plena actividad política; no nos llama la atención absolutamente para nada", analizó.
También le preguntaron por los dichos del ministro del Interior de la Provincia, Darío Monteros, quien fustigó a Manzur por la foto con Massa, una imagen que sucede a la que el senador nacional se tomó con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Manzur, la conducción no se mendiga en Buenos Aires", había dicho el bandeño en sus redes sociales.
"En lo político partidario cada uno tendrá su opinión", consideró Jaldo.
La relación con la Casa Rosada
El gobernador se expresó además sobre la relación que mantendrá con el gobierno de Javier Milei cuando comience la campaña y se aproximen las elecciones. "Será como ha sido siempre. Empecé el mandato en octubre de 2023, y mis dos primeros años he tenido la misma actitud que tengo hoy con la Nación; es decir, entendemos que la Nación debe y tiene que cumplir con los tucumanos, y eso lo tenemos que hacer a través diálogo", aseveró. E insistió con que "institucionalmente les voy a seguir dando prioridad a los tucumanos", con la meta en garantizar la continuidad de obras y la prestación de servicios. Además, recordó que en las nacionales de medio término de 2025 se puso al frente de las boletas para diputado. "Hemos ganado con 52 puntos, con 16 de diferencia. Lo institucional va por un lado, y lo político, por otro", aseveró.
"Esas escenas no son propias de un Congreso"
Sobre el cierre de la rueda de prensa, Jaldo fue consultado sobre el tenso cruce entre el diputado tucumano Gerardo Huesen y Juan Grabois (Patria Grande).
"La sociedad en general quiere soluciones, ver ese tipo de escenas en uno de los poderes más importantes de la democracia, como vengo diciendo siempre... Los poderes legislativos nos puede gustar o no quiénes los integran, qué resuelven, pero el Poder Legislativo tanto a nivel provincial como el Congreso, son los poderes más importantes de la democracia”, sostuvo el tranqueño. Y agregó: "ver protagonistas que hacen lo que han hecho, cada argentino tendrá su opinión, pero esas escenas no son propias de un Congreso en la Argentina".