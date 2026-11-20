Bill Gates advirtió hace pocos días que el principal peligro inmediato de la inteligencia artificial no es que la tecnología se vuelva incontrolable, sino el uso malintencionado que puedan darle los delincuentes informáticos para multiplicar los ciberataques. Dijo que el panorama es de crisis y lo peor de todo es que las empresas de seguridad del sector no están suficientemente preparadas para las “sorpresas” que tendremos en los próximos meses.
Los riesgos de ciberataques son reales. A diferencia de los miedos difundidos durante todo este año de que la IA tenga un grado de autonomía catastrófico, los hackeos a grandes plataformas privadas o públicas fueron noticia durante los últimos días. Desde gobiernos hasta billeteras de bitcoins, desde sitios de noticias hasta heladeras de supermercados. La seguridad del mundo tal cual lo conocíamos quizás haya desaparecido. No se trata de alarmar y crear un estado de paranoia. Lo que demuestran los últimos hechos en los que se corroboraron acciones concretas para vulnerar plataformas es que no estamos lo suficientemente preparados para lo que algunos llaman como la democratización del hacking. Es decir, la IA otorga capacidades ilimitadas para multiplicar las posibilidades de elaborar programas o agentes que ataquen sin descansar a un sitio web o a un sistema de seguridad.
Pero como dice Gates, la IA no está actuando sola. Son las personas las que están accionando deliberadamente para que esto ocurra y por eso las lecturas geopolíticas no pueden estar exentas para tratar de entender qué está pasando. Estados Unidos, el centro de la tecnología mundial, está atravesando un momento clave en sus negociaciones con China, su adversario económico. La tecnología es el nuevo territorio de tensión, cruces y permanentes amenazas provenientes de ambas potencias. Sus líderes no dudan de que quien lidere la IA, tendrá las riendas del mundo. Desde lejos, naciones como la nuestra solo quedan relegadas a la platea. Si las grandes potencias como Estados Unidos o Francia son vulnerables, qué puede quedar para países con escasa infraestructura digital y nula participación en una nueva economía que crece a pasos desorbitantes.
En “The Stack: On Software and Sovereignty” (2016), Benjamin Bratton plantea una tesis propicia para pensar la urgencia de este estado. Sostiene que la computación a escala planetaria forma una megaestructura accidental que nadie diseñó como un todo pero que reorganiza la política y la geografía del mundo. El viejo modelo westfaliano de estados con fronteras territoriales queda así superpuesto a soberanías verticales y en capas, donde plataformas, estados, infraestructuras y usuarios reclaman jurisdicción sobre los mismos espacios a la vez.
Por eso, las alertas deben llamar no solo a reforzar los sistemas de seguridad porque allí también se coordinará un negocio de cifras incalculables. También es urgente un diálogo multilateral para llegar a acuerdos que protejan a los ciudadanos, quienes por ahora no tienen ninguna injerencia en los vaivenes de las grandes plataformas.