Los riesgos de ciberataques son reales. A diferencia de los miedos difundidos durante todo este año de que la IA tenga un grado de autonomía catastrófico, los hackeos a grandes plataformas privadas o públicas fueron noticia durante los últimos días. Desde gobiernos hasta billeteras de bitcoins, desde sitios de noticias hasta heladeras de supermercados. La seguridad del mundo tal cual lo conocíamos quizás haya desaparecido. No se trata de alarmar y crear un estado de paranoia. Lo que demuestran los últimos hechos en los que se corroboraron acciones concretas para vulnerar plataformas es que no estamos lo suficientemente preparados para lo que algunos llaman como la democratización del hacking. Es decir, la IA otorga capacidades ilimitadas para multiplicar las posibilidades de elaborar programas o agentes que ataquen sin descansar a un sitio web o a un sistema de seguridad.