Ciberbullying y redes sociales: qué pueden hacer los padres para acompañar a sus hijos

Un relevamiento local aporta datos sobre las experiencias de los adolescentes y sus hábitos en internet. El “Informe de Uso Responsable de las TICs y Riesgos Digitales en Adolescentes de Tucumán”, realizado por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta), reunió respuestas de 335 chicos de entre 15 y 18 años, provenientes de colegios y escuelas del Gran San Miguel de Tucumán. Las encuestas se hicieron durante la Expo Unsta de octubre de 2024. El 43% de los participantes afirmó haber sido víctima de bullying, sin que ese porcentaje refiera específicamente al acoso digital. Además, el 34% señaló que conocía páginas o perfiles donde se practicaba ciberbullying y el 77% había conversado con desconocidos en internet. El informe advirtió sobre los riesgos de esas interacciones, aunque ese último porcentaje no indica cuántos atravesaron situaciones de grooming.