Messi y sus fotos más insólitas: las imágenes que se convirtieron en memes

El Capitán de la Selección argentina está llegando al final de una de sus mejores etapas. Pero los años no llegaron solos ni estuvieron libres de “perlitas”, esos momentos tan épicos como divertidos que se inmortalizaron en una imagen y que quedarán para la posteridad. Porque el mejor jugador de Argentina no solo nos dio alegrías, sino también momentos de risa.