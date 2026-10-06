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Messi y sus fotos más insólitas: las imágenes que se convirtieron en memes

El mejor jugador argentino de la historia también protagonizó escenas desopilantes que quedaron para siempre en fotografías y en la memoria de los hinchas.

Messi y sus fotos más insólitas: las imágenes que se convirtieron en memes
Hace 1 Hs

El Capitán de la Selección argentina está llegando al final de una de sus mejores etapas. Pero los años no llegaron solos ni estuvieron libres de “perlitas”, esos momentos tan épicos como divertidos que se inmortalizaron en una imagen y que quedarán para la posteridad. Porque el mejor jugador de Argentina no solo nos dio alegrías, sino también momentos de risa.

Siempre serás tatuaje, siempre serás leyenda

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La despedida de Lionel Messi no pasará desapercibida para ningún argentino. Esta tarde-noche, en cuanto la pelota empiece a rodar por el campo, el país se paralizará para ver, por última vez, a un líder indiscutido. En tanto, en las redes sociales, los repasos por su vida no faltaron y resurgieron las joyas perdidas de la juventud de Leo, mostrando momentos insólitos y curiosos.

Si algo está claro es que nada en la vida del campeón mundial, nunca más, pasará desapercibido.

Las fotos más divertidas de Messi

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