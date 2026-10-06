“¿Me das plata para los chicles?”: el recuerdo de Lionel Messi que reapareció antes de su despedida
A horas de una noche histórica para Lionel Messi en el Monumental, volvió a circular una anécdota de su juventud que retrata al futbolista mucho antes de convertirse en una de las grandes figuras del deporte mundial. En 2007, durante una visita de periodistas a su casa familiar de Rosario, protagonizó una escena tan sencilla como reveladora.
Resumen para apurados
- A horas de jugar en el Monumental, resurgió una anécdota de Lionel Messi de 2007 en Rosario pidiéndole plata a su madre para golosinas, reflejando su sencillez.
- Pese a brillar ya en el Barcelona, Messi jugaba picados caseros usando ollas como arcos y conservaba rutinas cotidianas de un adolescente junto a su familia.
- Casi dos décadas después, el recuerdo adquiere valor simbólico al contrastar su humilde juventud con su despedida como máxima leyenda de la Selección argentina.
Para entonces, Lionel Messi ya jugaba en Barcelona y había comenzado a transitar el camino que lo llevaría a la cima del fútbol. Sin embargo, puertas adentro seguía siendo Leo, el chico que disfrutaba de un partido con sus primos y encontraba en cualquier rincón de su casa un lugar para jugar a la pelota.
La historia ocurrió durante una producción periodística realizada en la vivienda de la familia Messi. Mientras los periodistas conversaban con Jorge y Celia, el joven futbolista se alejó por un rato para jugar un picado con familiares y amigos.
Entre quienes participaron de aquel partido estaba Maxi Biancucchi, su primo, que también desarrolló una carrera como futbolista profesional.
El partido que tuvo a las ollas de Celia como arcos
El recuerdo tiene un detalle que permite imaginar cómo era aquella vida familiar. Para improvisar los arcos, Messi y los demás chicos utilizaron ollas de acero de Celia.
No hacía falta mucho más. Una pelota, algunos familiares y un espacio para jugar alcanzaban para que el joven rosarino se olvidara durante un rato de la creciente exposición que comenzaba a rodearlo.
Después del partido, Messi volvió al living donde estaban los periodistas y sus padres. Pero la escena más recordada de aquella jornada todavía estaba por ocurrir.
“Ma, ¿me das plata para los chicles?”
En un momento, el joven decidió salir hasta el kiosco. Antes de hacerlo, pasó por donde estaba su mamá y le hizo un pedido absolutamente cotidiano.
“Ma, ¿me das plata para los chicles?”, fue la frase que recordó el periodista Marcelo Palacios al contar la anécdota en TyC Sports.
La imagen resulta llamativa por el contexto. Messi ya era jugador del Barcelona y había sido campeón del mundo Sub 20 con la Selección Argentina en 2005. Su carrera profesional avanzaba a una velocidad extraordinaria, pero en su casa todavía conservaba rutinas propias de cualquier adolescente.
Además, sus padres continuaban ocupándose de distintos aspectos de su vida y de sus cuestiones económicas mientras Lionel daba sus primeros pasos en el fútbol de elite.
Del kiosco de Rosario a una noche histórica en el Monumental
Casi veinte años después, aquella escena adquiere otra dimensión. El protagonista de aquel pedido por unos chicles es hoy campeón del mundo, campeón de América y uno de los máximos referentes de la historia de la Selección Argentina.
Antes de su despedida en el Monumental, el recuerdo permite volver por un instante a ese Messi todavía joven, rodeado de su familia, jugando un picado improvisado y pidiéndole unas monedas a su mamá para comprar golosinas.