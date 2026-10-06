El equipo que prepara Scaloni para la despedida de Lionel Messi ante Benín

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni define la formación de Argentina para enfrentar a Benín en el Monumental, en el partido de despedida de Lionel Messi de la Selección.
- El equipo sumará a referentes históricos como De Paul, Lautaro y Julián Álvarez, mientras se resuelven dudas en defensa por bajas y molestias físicas.
- El histórico encuentro cerrará el exitoso ciclo de Messi con la Albiceleste, marcando el fin de una era dorada para el fútbol argentino.
La Selección se prepara para una noche histórica en el Monumental. Lionel Scaloni ultima detalles del equipo que enfrentará a Benín en el último partido de Lionel Messi con la camiseta albiceleste y la intención es rodear al capitán con varios futbolistas que fueron protagonistas de los años más exitosos del ciclo.
La principal novedad estaría en el regreso de Rodrigo De Paul, ausente en las convocatorias anteriores. El mediocampista compartiría la mitad de la cancha con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.
En ataque, Scaloni apostaría por un tridente de enorme jerarquía: Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
Una duda en la defensa
Agustín Giay se perfila para ocupar el lateral derecho debido a la suspensión de Nahuel Molina y la ausencia de Gonzalo Montiel. Cristian Romero y Lisandro Martínez conformarían la dupla central.
La incógnita aparece por izquierda. Nicolás Tagliafico arrastra una molestia física y será evaluado antes del encuentro. En caso de que no llegue en condiciones, su lugar sería ocupado por Facundo Medina.
Así, el probable equipo sería: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
Será una formación con una fuerte presencia de futbolistas que acompañaron a Messi durante los últimos años, para una noche que tendrá al capitán argentino como protagonista absoluto.