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El mensaje de Lionel Messi antes de su despedida: “Esta camiseta fue mi vida”

A horas de disputar su último partido con la Selección, el capitán protagonizó un emotivo video en el que repasó su vínculo con la camiseta albiceleste y agradeció el cariño de los hinchas.

Lionel Messi, capitán de la Selección.
Lionel Messi, capitán de la Selección.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi difundió un mensaje de despedida previo a su último partido con la Selección Argentina ante Benín en el Monumental, cerrando un ciclo de 21 años.
  • A lo largo de dos décadas, el capitán acumuló 207 encuentros, 125 tantos y lideró la obtención de títulos clave como el Mundial de Qatar 2022 y dos Copas América.
  • Su retiro internacional concluye la era más laureada del fútbol argentino y consolida su legado como el máximo referente histórico y goleador de la Albiceleste.
Resumen generado con IA

A pocas horas de su último partido con la Selección, Lionel Messi dejó un mensaje cargado de emoción. En la previa del encuentro frente a Benín en el Monumental, el capitán protagonizó un video publicado por la marca de las tres tiras en el que habló sobre el final de una etapa que comenzó hace 21 años.

“Me voy en paz, dejé todo”, expresó Messi en una de las frases más contundentes de la publicación.

El rosarino también puso en palabras lo que significó representar al país durante más de dos décadas. “Llegó el momento. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”, señaló.

“Esta camiseta fue mi vida”, agregó el capitán, en otro pasaje del video que apareció pocas horas antes de salir al Monumental para protagonizar su despedida.

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Una historia de 21 años con la Selección

Messi llegará al cierre de su recorrido con números que lo ubican en lo más alto de la historia de la Selección. Acumula 207 partidos, 125 goles y 66 asistencias, registros que lo convierten en el jugador con más presencias, el máximo goleador y el mayor asistidor de la Albiceleste.

Su trayectoria también estuvo marcada por las grandes conquistas. Ganó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022 con la Selección mayor. Previamente había conseguido la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub-20 de 2005.

Ahora llegó el momento del último capítulo. Antes de enfrentar a Benín, Messi resumió sus sensaciones con una frase que marca el tono de su despedida: “Me voy en paz, dejé todo”.

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