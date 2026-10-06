SociedadActualidad

El Salí es un río de materia fecal cuando atraviesa el Gran Tucumán

La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres analizó las aguas de cuatro lugares testigo del cauce. La contaminación disminuye al salir de la ciudad.

DAÑO. La exposición a aguas contaminadas puede favorecer la aparición de enfermedades (diarreas y vómitos) e infecciones.
DAÑO. La exposición a aguas contaminadas puede favorecer la aparición de enfermedades (diarreas y vómitos) e infecciones.
Federico Türpe
Por Federico Türpe Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un estudio de la Estación Obispo Colombres reveló que el río Salí sufre altos niveles de contaminación al cruzar el Gran Tucumán debido a la actividad urbana.
  • El análisis se realizó en cuatro puntos testigo del cauce y constató que la degradación del agua se intensifica en las urbes pero disminuye al salir de ellas.
  • La exposición a estas aguas eleva el riesgo de diarreas e infecciones, alertando sobre la necesidad urgente de sanear la cuenca para cuidar la salud pública.
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