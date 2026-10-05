El Papa volvió a hacer referencia al trabajo de las mujeres en el Vaticano

El Papa definió al trabajo como una actividad que contribuye “al progreso de la sociedad y a la construcción del bien común”. A su vez, permite “construir juntos, en la escucha y en el diálogo, algo que nadie podría realizar por sí solo”. A la par, destacó el aporte que hacen las mujeres en el día a día y en la sociedad con las responsabilidades que asumen.