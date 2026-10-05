El Papa volvió a hacer referencia al trabajo de las mujeres en el Vaticano

Resumen para apurados
- El papa León XIV destacó este lunes en el Vaticano el valor del trabajo femenino en la Iglesia durante un encuentro con asociaciones laicas y de mujeres de la Santa Sede.
- El mensaje profundiza la línea de apertura iniciada por Francisco y sostenida con la reciente designación de mujeres al frente de ministerios clave como Simona Brambilla.
- Las declaraciones anticipan nuevas designaciones de figuras femeninas en cargos de poder dentro de la curia romana, consolidando su creciente influencia institucional.
La presencia de las mujeres en el Vaticano creció de forma notable en los últimos años, no solo en las tareas de cuidado, sino también con cargos al frente de sectores clave de la curia romana. Este 5 de octubre, el papa León XIV volvió a hacer mención a la tarea de las mujeres, su crecimiento y colaboración en la Iglesia.
El papa Francisco ya había iniciado una serie de nombramientos que destacaron a figuras femeninas en su círculo. En 2025 y 2026, el papa León XIV volvió a hacer nombramientos que dieron roles de poder a las mujeres dentro de la estructura vaticana.
Simona Brambilla, Prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, fue la primera mujer en ser designada para dirigir un dicasterio –ministerio– dentro del Vaticano en 2025. A ella se sumó Alessandra Smerilli este año, al frente del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
El discurso sobre la dignidad del trabajo
Este lunes por la mañana, el papa León XIV dio un discurso en la Sala del Consistorio del Palacio Apostólico. La audiencia, según informó el portal Vatican News, estuvo dirigida a la Asociación de Empleados Laicos del Vaticano y a la Asociación de Mujeres en el Vaticano. Tal como la Iglesia siempre destacó, el Sumo Pontífice hizo referencia al trabajo como un instrumento de la dignidad humana.
El Papa definió al trabajo como una actividad que contribuye “al progreso de la sociedad y a la construcción del bien común”. A su vez, permite “construir juntos, en la escucha y en el diálogo, algo que nadie podría realizar por sí solo”. A la par, destacó el aporte que hacen las mujeres en el día a día y en la sociedad con las responsabilidades que asumen.
El discurso del Papa sobre las mujeres
A la vez, dejó un mensaje esperanzador para los abanderados de la inclusión de las mujeres en las tareas del Vaticano, un discurso que desde hace años lucha por instalarse pero que quedó trunco durante los últimos papados. León XIV señaló que la riqueza de las mujeres “debe ser reconocida y valorada cada vez más”. Cabe esperar, en este orden, que continúen las designaciones de más representantes del grupo femenino.
León XIV hizo una comparación y destacó la labor conjunta de ambas asociaciones participantes de la asamblea. Según indicó, comparten el mismo espacio de trabajo dentro del Vaticano. “Mis Predecesores –dijo–, en sus enseñanzas dedicadas a la naturaleza del trabajo en la Sede Apostólica, han puesto en el centro dos conceptos de fundamental valor: el de comunidad y el de unidad”.
Según Vatican News, “el papa León enfatizó que la labor de ambas asociaciones debe orientarse a la construcción de una comunidad de trabajo ‘donde las personas no sean utilizadas ni postergadas, donde nos ayudemos mutuamente, se reconozca a cada uno su propio valor y su propia competencia’”.