Hoy vence el plazo para ser voluntarios durante la visita de León XIV a la Argentina: requisitos y cómo inscribirse

Resumen para apurados
- La Conferencia Episcopal cierra hoy la inscripción para que voluntarios colaboren en Buenos Aires, Córdoba y Luján durante la visita del papa León XIV al país.
- Más de 20.000 personas de 18 a 65 años ya se postularon online para el operativo gratuito, que exigirá capacitaciones previas y cumplimiento de protocolos.
- La Iglesia evaluará los perfiles para cubrir áreas clave del evento masivo, mientras crecen las expectativas sociales por la llegada del Sumo Pontífice en 2026.
Más de 20.000 personas ya se postularon para colaborar como voluntarias durante la visita del papa León XIV a la Argentina. La convocatoria, impulsada por la Conferencia Episcopal Argentina, contempla tareas en Buenos Aires, Córdoba y Luján y continuará abierta hasta el lunes 5 de octubre a las 23.59.
La propuesta está dirigida a argentinos y residentes legales de entre 18 y 65 años. La edad requerida deberá cumplirse al 8 de octubre de 2026. La inscripción se realiza de manera online a través del sitio oficial del Episcopado.
Completar el formulario no garantiza la selección. Una vez cerrado el período de inscripción, la organización evaluará los perfiles en función de las necesidades de cada actividad, la disponibilidad horaria y las características de los postulantes. Algunas tareas podrían requerir la presencia de los voluntarios antes de las jornadas centrales de la visita.
Cuáles son los requisitos para ser voluntario
Durante el proceso de inscripción, los postulantes deberán proporcionar sus datos personales y de contacto, además de información sobre su ocupación y disponibilidad horaria.
El formulario también consulta por el conocimiento de idiomas, entre ellos inglés, italiano y portugués, y si la persona tiene alguna discapacidad.
Antes de completar la inscripción, los interesados deberán leer las condiciones generales y aceptar un acuerdo de compromiso. Quienes sean seleccionados tendrán que participar de instancias de capacitación obligatorias como parte de la preparación para el operativo.
Además, deberán respetar los protocolos establecidos, mantener la confidencialidad de la información a la que tengan acceso y seguir las indicaciones de los responsables de cada área.
Qué tareas realizarán los voluntarios
Desde la organización aclararon que ser voluntario no implica necesariamente tener contacto directo con el Papa. Buena parte de las tareas se desarrollará en distintos puntos de las ciudades que serán sede de las actividades y estará destinada a garantizar el funcionamiento general del operativo.
El Episcopado definió el voluntariado como “un servicio a Dios, a la Iglesia y a los demás, con responsabilidad, humildad, alegría y espíritu de entrega”.
En ese marco, remarcaron que todas las funciones tendrán la misma importancia y que se espera de los participantes una actitud de “acogida, respeto, paciencia, cercanía y fraternidad”.
Los organizadores también advirtieron que las tareas, los horarios y los lugares asignados podrían modificarse de acuerdo con las necesidades que surjan durante la visita. Por ese motivo, la capacidad de adaptación y la flexibilidad serán aspectos especialmente valorados.
La participación será voluntaria y no remunerada
La colaboración tendrá carácter voluntario, solidario y gratuito. Por lo tanto, no implicará una relación laboral ni el pago de una remuneración.
Quienes sean seleccionados deberán utilizar de manera responsable la acreditación y los materiales que reciban, además de respetar la estructura organizativa prevista para el operativo.
La organización también pidió que los voluntarios desarrollen su tarea de acuerdo con los valores que guían la convocatoria.
“En todas las circunstancias, se espera que el voluntario procure vivir su servicio de manera coherente con los valores del Evangelio, haciendo de la humildad, la comunión y la esperanza el sello de su participación”, señalaron desde la organización.
Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse
La convocatoria permanecerá abierta hasta el lunes 5 de octubre a las 23.59. Pueden postularse argentinos y residentes legales que tengan entre 18 y 65 años, siempre que cumplan la edad requerida al 8 de octubre de 2026.
La inscripción es online y completar el formulario constituye únicamente una postulación: la selección final estará a cargo de la organización, de acuerdo con las necesidades del operativo y el perfil de cada candidato.