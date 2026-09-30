Tensión en Europa: la sombra de una guerra que no llega, pero ya lo cambia todo

La percepción de alarma en la opinión pública europea no es casual. Los constantes roces en las fronteras de los países bálticos y Polonia, el sobrevuelo de aeronaves militares y los ataques a la infraestructura energética ucraniana mantienen el pulso al límite. En ese sentido, Paula Villaluenga advierte que en los últimos días y semanas se vienen leyendo noticias un tanto alarmantes sobre la situación por la que atraviesa el continente, definiéndolo como uno de los momentos de mayor incertidumbre que se vive desde las últimas décadas. Según la especialista, el núcleo del problema radica en que “el escenario de la guerra entre Rusia y Ucrania está lejísimo de una resolución definitiva”. “Esa falta de horizonte claro alimenta un riesgo constante, ya que cada incidente cercano a las fronteras de la OTAN, cada ataque contra infraestructura crítica o cada incremento de la asistencia militar a Ucrania aumenta la posibilidad de un error de cálculo que amplíe el conflicto”, advierte.