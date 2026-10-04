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Video: Shakira y Dua Lipa sorprendieron al público con un dueto histórico en Madrid

El encuentro ocurrió durante el show de la colombiana en Madrid y marcó la primera vez que ambas artistas compartieron escenario. La elección de “Antología” tuvo además un significado especial por la admiración que Dua Lipa ya había demostrado por Shakira.

Dua Lipa sorprendió en el show de Shakira y juntas cantaron uno de sus grandes clásicos
Dua Lipa sorprendió en el show de Shakira y juntas cantaron uno de sus grandes clásicos Mdz On line
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Shakira y Dua Lipa sorprendieron al cantar juntas "Antología" en el Macondo Park de Madrid para celebrar su admiración mutua durante el reciente concierto de la colombiana.
  • La colaboración surgió tras coincidir en París y luego de que la británica homenajeara el tema en Bogotá, consolidando un vínculo de respeto artístico previo.
  • El primer cruce de ambas figuras en un escenario consolida una alianza pop global y abre la puerta a futuras colaboraciones de alto impacto en la industria musical.
Resumen generado con IA

Shakira y Dua Lipa protagonizaron uno de los momentos más inesperados del show que la cantante colombiana ofreció en Macondo Park, en Madrid. La artista británica apareció sobre el escenario para interpretar junto a ella “Antología”, uno de los clásicos más reconocidos de la carrera de Shakira.

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El encuentro marcó la primera vez que ambas cantantes compartieron escenario y desató la euforia de los fanáticos presentes. La elección de la canción tampoco pasó inadvertida: Dua Lipa ya había demostrado públicamente su admiración por Shakira al cantar “Antología” durante uno de sus conciertos en Colombia.

El momento en que Dua Lipa apareció en el escenario

Antes de presentar a su invitada, Shakira dejó en claro lo especial que era para ella compartir ese momento. “Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero”, expresó la cantante colombiana, antes de confesar que se declaraba oficialmente fan de Dua Lipa.

La artista británica apareció entonces sobre el escenario y recibió un abrazo de Shakira. Juntas interpretaron “Antología” frente al público madrileño, que respondió con una ovación.

Una vez finalizada la canción, la colombiana no pudo ocultar su sorpresa y emoción. “Necesito que alguien me pellizque, pero ¿quién es esta diosa, por favor?”, comentó. Para la presentación, Dua Lipa eligió un atuendo negro con lentejuelas, mientras que Shakira lució un conjunto rojo.

Por qué Dua Lipa eligió cantar “Antología”

El dueto tuvo un antecedente que hizo que la elección de la canción cobrara todavía más significado. A fines de 2025, durante su “Radical Optimism World Tour” en Bogotá, Dua Lipa sorprendió a sus seguidores al interpretar “Antología” en español, acompañada únicamente por una guitarra.

La versión generó una gran repercusión y recibió elogios en redes sociales. La propia Shakira celebró entonces el gesto de la cantante británica.

Dua Lipa también había explicado públicamente su admiración por la colombiana y destacó su evolución artística y su capacidad para llegar a públicos de distintas partes del mundo.

El mensaje de Dua Lipa después del show

Después de la presentación en Madrid, Dua Lipa compartió fotografías y videos del encuentro en sus redes sociales y le dedicó unas palabras a Shakira.

“¡Gracias por invitarme a subir al escenario contigo para cantar Antología!”, escribió la artista británica. También contó que sintió que las dos cantantes y el público se habían convertido en uno durante la interpretación y aseguró que se llevaba un recuerdo especial de aquella noche.

La conexión entre ambas no comenzó en Madrid. A principios de este año, Shakira y Dua Lipa habían coincidido en París y conversaron sobre la interpretación que la británica había realizado de “Antología” en Colombia.

Ese vínculo terminó trasladándose al escenario y permitió concretar uno de los encuentros más esperados por los fanáticos de ambas artistas: por primera vez, Shakira y Dua Lipa cantaron juntas uno de los grandes clásicos de la música de la colombiana.

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