Video: Shakira y Dua Lipa sorprendieron al público con un dueto histórico en Madrid

El momento en que Dua Lipa apareció en el escenario

Antes de presentar a su invitada, Shakira dejó en claro lo especial que era para ella compartir ese momento. “Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero”, expresó la cantante colombiana, antes de confesar que se declaraba oficialmente fan de Dua Lipa.