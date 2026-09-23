Así es la ciudad de 30 hectáreas que Shakira decidió construir: estadio, museo y una gran plaza

Shakira demostró a lo largo de su carrera que no solo es capaz de crear grandes éxitos musicales, sino también prósperos negocios empresariales. Para el cierre de su etapa más reciente, la artista colombiana decidió elevar la propuesta de sus espectáculos en vivo. El cierre del "Las mujeres ya no lloran World Tour" tendrá lugar en Madrid, ciudad donde mandó a construir una auténtica mini urbe temporal que albergará un estadio, una biblioteca, un mercado y un museo dedicado a su trayectoria.