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Así es la ciudad de 30 hectáreas que Shakira decidió construir: estadio, museo y una gran plaza

Todos los detalles del ambicioso proyecto arquitectónico diseñado a la medida de su espectáculo, que incluye espacios dedicados a la literatura, la historia de su carrera y el encuentro con sus seguidores.

Así es la ciudad de 30 hectáreas que Shakira decidió construir: estadio, museo y una gran plaza
Fuente: AD20
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Shakira construirá una ciudad efímera en Madrid para cerrar su gira mundial con doce conciertos entre septiembre y octubre, reuniendo a más de 600.000 personas.
  • El predio temporal de 30 hectáreas en Villaverde incluirá un estadio a medida, museo, biblioteca temática sobre García Márquez y shows previos de artistas invitados.
  • El megaevento posiciona a Madrid como un polo de espectáculos de escala internacional e introduce un formato inédito de residencia musical interactiva en Europa.
Resumen generado con IA

Shakira demostró a lo largo de su carrera que no solo es capaz de crear grandes éxitos musicales, sino también prósperos negocios empresariales. Para el cierre de su etapa más reciente, la artista colombiana decidió elevar la propuesta de sus espectáculos en vivo. El cierre del "Las mujeres ya no lloran World Tour" tendrá lugar en Madrid, ciudad donde mandó a construir una auténtica mini urbe temporal que albergará un estadio, una biblioteca, un mercado y un museo dedicado a su trayectoria.

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Esta estrategia responde al crecimiento de Madrid como un epicentro de espectáculos al estilo de Las Vegas. Según análisis del medio especializado Architectural Digest sobre el flujo de público de la cantante, el complejo temporal tendrá capacidad para 55.000 espectadores por noche. Se estima que alrededor de 600.000 personas recorrerán esta residencia interactiva a lo largo de aproximadamente diez conciertos programados.

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Cómo son los días en la ciudad efimera de Shakira

Recitales

La compositora creó una ciudad llena de arte, moda, música, literatura y gastronomía. Desde el lado artistico, la música comezará antes de los shows de Shakira, con presentaciones de artistas latinos como : Amaia, Aria Vega, Gale, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Louta, Maro, Nathy Peluso, Santos Bravos y Yerai Cortés, junto a nombres emergentes como Izatkm, Ángeles Toledano, J Noa, Nico o Yapi y participantes relacionados con Benidorm Fest a través de RTVE.

Biblioteca

Penguin Random House Grupo Editorial diseñó y programó La Biblioteca, un pabellón inspirado en Cien años de soledad, el universo de Gabriel García Márquez y las lecturas del imaginario personal de Shakira, que ofrecerá librería, café, experiencias sonoras, club de lectura y charlas con 24 escritoras como Rosa Montero, Cristina Morató, Elísabet Benavent, Julia Navarro o Lydia Cacho en doce encuentros enfocados en raíces, identidad, creación y reinvención. 

La iniciativa trasciende el espacio físico, ya que el club de lectura de Es latina mantendrá actividades hasta junio de 2027, mientras que la denominación Macondo Park supera la simple asignación de un nombre al recinto para activar una genealogía latinoamericana vinculada al realismo mágico que acompaña la carrera de la artista colombiana.

Otras atracciones en la ciudad de Shakita y hasta cuándo estará en existencia

También creció el calendario de presentaciones, confirmando doce conciertos en Iberdrola Music, ubicado en Villaverde, durante las fechas del 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y el 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre. Madrid destaca como la única ciudad europea en albergar este formato exclusivo, el cual funcionará como el cierre definitivo de su exitosa gira mundial.

La propuesta arquitectónica destaca porque, en lugar de adaptar el espectáculo a un recinto existente, construyeron una estructura alrededor del propio show. Este espacio, denominado Estadio Shakira, consiste en una instalación temporal diseñada a medida. Asimismo, el proyecto incluye El Museo de Shakira, concebido por Jaume de la Iguana, colaborador histórico de la artista, el cual se divide en tres áreas temáticas con material inédito y se complementa con el Club Loba para los fanáticos.

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