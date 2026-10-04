Implementamos IA, pero nuestro negocio sigue igual. ¿En qué fallamos?

¿Qué está fallando? Incorporamos una herramienta, pero dejamos sin revisar el trabajo que le pedimos. Comprar licencias sin propósito reproduce el problema. Automatizar una tarea inútil le da continuidad a algo que tendríamos que haber eliminado. Medir solamente horas ahorradas deja fuera el aprendizaje, la calidad y el tiempo perdido corrigiendo. Y conservar intactos todos los roles y procesos puede impedir que la mejora de uno le sirva al conjunto. La factura del software llega igual.