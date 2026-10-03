Por qué el partido contra Gimnasia y Tiro es una final anticipada y qué errores no puede repetir San Martín

El ruido, afuera

La semana estuvo dominada por el gol anulado a Diego Diellos, el cruce con Bruno Amiconi en el túnel y la presentación que la dirigencia analiza llevar a la AFA. La bronca tiene fundamento: las imágenes muestran a Bruno Cabrera habilitado, el propio árbitro admitió el error y el asistente que levantó la bandera ya fue parado. Ese reclamo, sin embargo, corre por su propio carril. Puertas adentro, el foco debe estar en otro lado. Orfila lo entendió antes que nadie. “Primero nos equivocamos nosotros”, dijo el DT. La mejor respuesta a la injusticia sufrida en Jujuy llegará desde el rendimiento.