Megaoperativo policial en Lules: demoraron a 14 personas y retuvieron 10 motos

Resumen para apurados
- La Policía demoró ayer a 14 personas y retuvo 10 motos durante un megaoperativo de seguridad y control vehicular en zonas críticas de Lules.
- El procedimiento incluyó patrullajes a pie y puestos fijos de control. Los rodados fueron secuestrados por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.
- La Unidad Regional Oeste continuará estos despliegues preventivos para reforzar la presencia policial y disuadir el delito en sectores de alta conflictividad.
Un amplio operativo policial se desplegó durante la jornada de ayer en distintos sectores de la jurisdicción de Lules, con controles vehiculares, patrullajes y recorridos a pie en zonas consideradas críticas. El procedimiento se extendió hasta cerca de las 22.30 y dejó como resultado 14 personas demoradas y 10 motocicletas retenidas.
El despliegue estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría de Lules, que instalaron puestos de control de vehículos y realizaron tareas de prevención y vigilancia con grupos de acción territorial.
De acuerdo con lo informado por la Policía, las 10 motocicletas fueron retenidas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24.449. En tanto, unas 14 personas fueron demoradas durante los distintos procedimientos realizados a lo largo de la jornada.
El operativo estuvo encabezado por el comisario inspector Marcos Puebla, jefe de Zona 2 de la Unidad Regional Oeste (URO), y el comisario inspector Oscar Alderete, jefe del COP.
Las tareas fueron supervisadas por el comisario general Marcos Goane, jefe de la URO, y el comisario mayor Mario Carrizo, segundo jefe de la Unidad Regional Oeste.
Desde la fuerza señalaron que este tipo de despliegues busca reforzar la presencia policial y las tareas preventivas en sectores considerados de mayor conflictividad dentro de la jurisdicción.