Seguridad

Megaoperativo policial en Lules: demoraron a 14 personas y retuvieron 10 motos

El operativo incluyó controles vehiculares y patrullajes en distintos sectores de la ciudad. Las motos fueron retenidas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

IMAGEN DE LA POLICÍA
IMAGEN DE LA POLICÍA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Policía demoró ayer a 14 personas y retuvo 10 motos durante un megaoperativo de seguridad y control vehicular en zonas críticas de Lules.
  • El procedimiento incluyó patrullajes a pie y puestos fijos de control. Los rodados fueron secuestrados por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.
  • La Unidad Regional Oeste continuará estos despliegues preventivos para reforzar la presencia policial y disuadir el delito en sectores de alta conflictividad.
Resumen generado con IA

Un amplio operativo policial se desplegó durante la jornada de ayer en distintos sectores de la jurisdicción de Lules, con controles vehiculares, patrullajes y recorridos a pie en zonas consideradas críticas. El procedimiento se extendió hasta cerca de las 22.30 y dejó como resultado 14 personas demoradas y 10 motocicletas retenidas.

El despliegue estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría de Lules, que instalaron puestos de control de vehículos y realizaron tareas de prevención y vigilancia con grupos de acción territorial.

De acuerdo con lo informado por la Policía, las 10 motocicletas fueron retenidas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24.449. En tanto, unas 14 personas fueron demoradas durante los distintos procedimientos realizados a lo largo de la jornada.

El operativo estuvo encabezado por el comisario inspector Marcos Puebla, jefe de Zona 2 de la Unidad Regional Oeste (URO), y el comisario inspector Oscar Alderete, jefe del COP.

Las tareas fueron supervisadas por el comisario general Marcos Goane, jefe de la URO, y el comisario mayor Mario Carrizo, segundo jefe de la Unidad Regional Oeste.

Desde la fuerza señalaron que este tipo de despliegues busca reforzar la presencia policial y las tareas preventivas en sectores considerados de mayor conflictividad dentro de la jurisdicción.

Temas LulesPolicía de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Insólito: robó una cámara de seguridad y se la olvidó durante otro asalto en Lules

Insólito: robó una cámara de seguridad y se la olvidó durante otro asalto en Lules

Lo más popular
Créditos hipotecarios: el cambio clave que amplía el acceso a una vivienda
1

Créditos hipotecarios: el cambio clave que amplía el acceso a una vivienda

Las várices no se curan, se tratan: la advertencia de un especialista en flebología
2

"Las várices no se curan, se tratan": la advertencia de un especialista en flebología

Condenada a muerte: Christa Pike se encuentra en estado crítico, después de dos inyecciones letales
3

Condenada a muerte: Christa Pike se encuentra en estado crítico, después de dos inyecciones letales

Entre acuerdos, recelos y candidaturas
4

Entre acuerdos, recelos y candidaturas

Jorge García Cuerva: “El Papa encontrará una Argentina herida y dividida”
5

Jorge García Cuerva: “El Papa encontrará una Argentina herida y dividida”

Ranking notas premium
Fue como ganar un Mundial: la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo
1

"Fue como ganar un Mundial": la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo

Entre acuerdos, recelos y candidaturas
2

Entre acuerdos, recelos y candidaturas

La apuesta de una joven ingeniera por el futuro del café en Tucumán
3

La apuesta de una joven ingeniera por el futuro del café en Tucumán

El vuelo de FlyDubai y las historias dos veces contadas
4

El vuelo de FlyDubai y las historias dos veces contadas

Ni saludo ni charla: el frío cruce entre Adrián Ravier y Malena Galmarini en LA GACETA
5

Ni saludo ni charla: el frío cruce entre Adrián Ravier y Malena Galmarini en LA GACETA

Más Noticias
¿Por qué cambió tan repentinamente el tiempo en Tucumán y cuándo volvería la lluvia?

¿Por qué cambió tan repentinamente el tiempo en Tucumán y cuándo volvería la lluvia?

Horóscopo chino: los dos signos que darán un salto en octubre de 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los dos signos que darán un salto en octubre de 2026, según Ludovica Squirru

Alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos de 100 km/h y Zonda: cuáles son las provincias afectadas este sábado

Alerta naranja y amarilla por tormentas, vientos de 100 km/h y Zonda: cuáles son las provincias afectadas este sábado

Aumenta la tensión: un grupo de isleños pidió que prohíban el ingreso de argentinos a las Islas Malvinas

Aumenta la tensión: un grupo de isleños pidió que prohíban el ingreso de argentinos a las Islas Malvinas

Créditos hipotecarios: el cambio clave que amplía el acceso a una vivienda

Créditos hipotecarios: el cambio clave que amplía el acceso a una vivienda

Condenada a muerte: Christa Pike se encuentra en estado crítico, después de dos inyecciones letales

Condenada a muerte: Christa Pike se encuentra en estado crítico, después de dos inyecciones letales

Las várices no se curan, se tratan: la advertencia de un especialista en flebología

"Las várices no se curan, se tratan": la advertencia de un especialista en flebología

Entre acuerdos, recelos y candidaturas

Entre acuerdos, recelos y candidaturas

Comentarios