Dillom en Tucumán: una noche de pogo y fans que no paran de bancarlo
Adolescentes, jóvenes y adultos compartieron sus experiencias antes y durante el show con el que el artista comenzó su gira en Tucumán. Reinventarse, no cerrarse a nuevos sonidos y la conexión que genera en vivo, entre las razones que más repitieron.
Resumen para apurados
- Dillom inició anoche su gira nacional con un recital en el Palacio de los Deportes de Tucumán, convocando a fanáticos de diversas edades.
- El recital debió pausarse casi una hora por problemas en el vallado de seguridad tras el primer tema, antes de reanudarse con normalidad y pogo.
- La masiva respuesta confirma la consolidación de Dillom en la escena alternativa y el fuerte arrastre federal del artista en el interior del país.
Para algunos, Dillom es punk; para otros, rap, rock alternativo o una mezcla difícil de encasillar. Para sus seguidores, ahí está parte de su atractivo: en una propuesta que cambia constantemente, sorprende y permite encontrar algo diferente en cada disco.
Entre quienes llegaron al show había adolescentes que lo escuchan desde hace años, jóvenes que ya habían presenciado sus recitales y también adultos que se acercaron por curiosidad o para acompañar a sus hijos. Las edades cambiaban, pero había una coincidencia: todos tenían algo para decir sobre la experiencia de escuchar a Dillom.
Valentina, de 22 años, recomendó empezar por abrirse a sonidos diferentes. “Yo le diría a alguien que nunca lo escuchó que pruebe los sonidos nuevos, que no se cierre a ningún tipo de música, que por ahí está bueno poder explorar nuevas cosas y es muy copado y divertido”, contó.
Para ella, la experiencia se transforma cuando el artista sube al escenario. “La energía de sus shows es única. Realmente es un artista que es mucho mejor en vivo y es una experiencia tremenda”, aseguró. Para resumir lo que significa un recital del eligió tres palabras: “Quilombo, diversión y buena música”.
Una música que no se queda quieta
Facundo, de 18 años, destacó justamente la capacidad del artista para cambiar de una etapa a otra. “Es un artista que rompe con lo regular, todo el tiempo se reinventa y no es un artista que hay que seguir siempre. Creo que llega un punto que podés bajarte del barco y dejarle el lugar a otro, porque se reinventa todo el tiempo”, sostuvo.
Tiziano, también de 18 años, coincidió: “Me gusta Dillom porque es una persona que se reinventa mucho a la hora de sacar un álbum, nunca escuchás lo mismo y siempre te sorprende con lo que escuchás”.
Para Tomás, de 18 años, esa transformación también aparece en la construcción de sus discos. “Es la definición perfecta de cómo hacer los mejores álbumes conceptuales y es un artista que te saca de las casillas de cualquier persona. Es impresionante el dinamismo que tiene su cabeza”, afirmó.
Entre los seguidores más jóvenes, además, aparece otra forma de vínculo: la identificación con las letras.
Milagros, de 15 años, explicó que al principio Dillom puede generar una reacción de rechazo, pero que vale la pena darle tiempo. “Que lo escuche sí o sí, que se dé el tiempo porque al principio puede parecer medio boludo, medio tonto, pero les juro que sus letras tienen algo profundo”, afirmó.
Josefina, de 16 años, también puso el foco en la evolución del músico. “Sus tres álbumes son como una etapa de maduración de él. En ‘Post Mortem’ es guachín, es pendejo. Después, en ‘Por cesárea’ ya es una parte más madura y ‘La Nueva Violencia’ también es más madura todavía”, explicó.
Emilia, también de 16, ya había visto al artista en el Norte Rock, en 2024. “Era muy divertido, estaban todos re movidos, re enérgicos. Fue muy divertido, la verdad. La pasé muy bien”, recordó. Cuando tuvo que explicar por qué volvería a verlo, fue directa: “Porque te transmite emoción
Del under al pogo: la experiencia de verlo en vivo
Isaías, de 18 años, también había visto al rapero en el Norte Rock y recordó especialmente la intensidad del público. “Fue increíblemente distinto. Yo fui a recitales y no era muy distinto. Toda la gente al final se tiró, digamos, con la gente. Fue muy bueno”, relató.
Para él, el atractivo de Dillom también está en la forma de construir sus presentaciones: “En vivo es alguien muy creativo y particular a la hora de dar sus recitales. No es nada común y es muy especial a la hora de hacerlo”.
Lautaro, de 31 años, llegó por segunda vez a un recital y vinculó su música con el punk y la escena under. “Es lo mejor que sale ahora, lo nuevo de esta ola de rap y, de nuevo, lo más piola que sale es Dillom. ¿Te gusta el under, te gusta el punk? Metele con eso. Tiene mucha influencia muy copada y este último disco es lo más punk que hay”, sostuvo.
Leonel, de 16 años, también destacó el costado alternativo de la propuesta. “Si te gusta la música muy movida, un poco alternativa, que tiene un trasfondo y que cuenta una historia, es algo que te va a gustar. No importa la edad que tengas o tu pensamiento político”, señaló.
Una suspensión al comienzo
El recital con el que Dillom comenzó su gira en Tucumán tuvo una interrupción poco después de empezar. Tras interpretar “La Nueva Violencia”, el músico pidió que el público retrocediera para evitar inconvenientes y abandonó momentáneamente el escenario.
“Les voy a pedir que hagan un paso para atrás así disfrutemos todos, que nadie se lastime. ¡No sean rebeldes!”, dijo antes de retirarse.
Mientras esperaban, los fanáticos comenzaron a cantar para que se reanude. Unos 15 minutos después, el rapero explicó que estaban resolviendo un problema con el vallado y pidió paciencia.
Finalmente, unos 50 minutos después, el show se reanudó desde el comienzo. Dillom volvió a cantar “La Nueva Violencia”, siguió con “Vedette” y pidió disculpas por los inconvenientes.
“Se ve que avisaron que iba a venir Pimpinela y no esperaban que iba a venir La Nueva Violencia y tuvieron que ajustar las vallas”, bromeó ante la respuesta del público.