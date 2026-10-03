Dillom en Tucumán: una noche de pogo y fans que no paran de bancarlo

Lautaro, de 31 años, llegó por segunda vez a un recital y vinculó su música con el punk y la escena under. “Es lo mejor que sale ahora, lo nuevo de esta ola de rap y, de nuevo, lo más piola que sale es Dillom. ¿Te gusta el under, te gusta el punk? Metele con eso. Tiene mucha influencia muy copada y este último disco es lo más punk que hay”, sostuvo.