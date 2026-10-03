Por qué Christa Pike sobrevivió a la inyección letal: las hipótesis sobre el procedimiento

Christa Pike sobrevivió al intento de ejecución mediante inyección letal realizado en Tennessee el 30 de septiembre, después de recibir dos dosis de pentobarbital. La mujer fue trasladada a un hospital, donde permanece en estado crítico y conectada a un respirador, según informaron sus abogados. Mientras el Estado inició una investigación, surgieron distintas hipótesis sobre qué pudo haber fallado durante el procedimiento.