Así es la casa de Agustina Cherri y Tomás Vera en Pilar: diseño rústico, huerta propia y vida familiar

Ambientada para la naturaleza y la familia, la casa que habitan Agustina Cherri y Tomás Vera busca ser una continuidad con el verde y un espacio de recreación, sin perder la calidez necesaria para un hogar de seis integrantes. Aislados de la exposición que alguna vez fue una compañía constante en la vida de la actriz, la familia vive en la propiedad que Cherri se aseguró a los 15 años con el dinero que ganó por su éxito en "Chiquititas". Ahora, sin la presión de las miradas externas, la residencia en Pilar se convirtió en su refugio y escape.