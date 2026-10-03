SociedadClima y ecología

El Niño y el verano 2026-2027: el mapa que anticipa dónde llovería más en Argentina

La última actualización del modelo estacional del ECMWF anticipa precipitaciones superiores a lo normal durante diciembre y enero en amplias zonas del país, mientras El Niño continúa fortaleciéndose.

El Niño se fortalece y el ECMWF anticipa un verano más húmedo en Argentina
El Niño se fortalece y el ECMWF anticipa un verano más húmedo en Argentina Hola
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Centro Europeo pronosticó lluvias superiores a lo normal en Argentina para diciembre y enero de 2026-2027 debido al fortalecimiento de El Niño.
  • Las mayores anomalías hídricas se prevén en el NEA y la región Pampeana, en sintonía con un índice Niño 3.4 que superó anomalías de +1,8 °C en el océano Pacífico.
  • El mayor caudal beneficiará a los cultivos de verano, aunque advierten por posibles anegamientos, complicaciones viales y riesgos climáticos para 2027.
Resumen generado con IA

El verano 2026-2027 comienza a mostrar una tendencia climática definida en los principales modelos internacionales. La última actualización del sistema estacional SEAS5 del Centro Europeo prevé precipitaciones superiores a los valores normales durante diciembre y enero en amplias zonas de Argentina, según analiza el sitio Meteored.

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La señal húmeda se mantiene durante ambos meses y presenta mayor intensidad en el norte y centro-norte del país, especialmente en el noreste argentino. También aparecen anomalías positivas sobre sectores de la región Pampeana, Cuyo y algunas áreas de la Patagonia.

Este escenario se da además mientras El Niño continúa fortaleciéndose, un factor climático que suma interés a las perspectivas para la próxima temporada.

Qué pronostica el ECMWF para diciembre en Argentina

La proyección del ECMWF muestra para diciembre una señal de precipitaciones por encima del promedio en prácticamente todo el territorio argentino.

Las mayores anomalías aparecen en el norte, con especial intensidad en el NEA, donde los valores proyectados pueden superar localmente los 30 milímetros y acercarse a los 50 milímetros por encima del promedio climatológico.

También se observa una tendencia húmeda sobre buena parte del centro del país, incluida la región Pampeana. En la Patagonia, en cambio, la señal resulta más moderada.

El dato debe interpretarse con cautela: una anomalía positiva de precipitación no significa que esas cantidades vayan a caer necesariamente durante el mes. Por ejemplo, una anomalía de +30 milímetros indica que el modelo proyecta, en promedio, unos 30 milímetros más que el valor climatológico utilizado como referencia.

Por lo tanto, esta proyección no permite anticipar en qué días lloverá ni descarta la posibilidad de períodos secos durante diciembre.

Enero también aparece con una tendencia más húmeda

La señal prevista para enero mantiene una distribución similar y continúa mostrando precipitaciones superiores a los valores normales en amplios sectores de Argentina.

El núcleo con las mayores anomalías vuelve a ubicarse sobre el noreste del país y zonas cercanas de países limítrofes. La persistencia de esta señal durante diciembre y enero es uno de los principales aspectos que destacan en la actualización estacional.

Para el sector agropecuario, un escenario con mayor disponibilidad de humedad podría resultar relevante durante una etapa importante para los cultivos de verano. Sin embargo, un exceso de precipitaciones también puede generar complicaciones, como dificultades para realizar tareas en los campos, problemas de transitabilidad y anegamientos temporarios.

El Niño, otro factor a seguir durante el verano 2026-2027

La perspectiva del ECMWF coincide con un contexto climático marcado por el fortalecimiento de El Niño. Según los datos de la NOAA, el índice Niño 3.4 registró una anomalía de +1,8 °C en agosto y existe una probabilidad superior al 90% de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte durante la primavera y el verano 2026-2027.

La evolución de El Niño puede influir en determinados patrones climáticos, aunque sus impactos no están garantizados y pueden variar según la región.

Por eso, la coincidencia entre el estado del Pacífico y la señal húmeda proyectada por el ECMWF refuerza la necesidad de seguir de cerca la evolución del verano, pero no permite afirmar que toda la temporada será necesariamente lluviosa.

Las próximas actualizaciones de los modelos meteorológicos serán clave para determinar si esta tendencia se mantiene y para precisar, con el avance de la temporada, cómo podría distribuirse la lluvia en las distintas regiones del país.

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