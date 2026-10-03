El Niño y el verano 2026-2027: el mapa que anticipa dónde llovería más en Argentina

El Niño, otro factor a seguir durante el verano 2026-2027

La perspectiva del ECMWF coincide con un contexto climático marcado por el fortalecimiento de El Niño. Según los datos de la NOAA, el índice Niño 3.4 registró una anomalía de +1,8 °C en agosto y existe una probabilidad superior al 90% de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte durante la primavera y el verano 2026-2027.