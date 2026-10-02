La emoción de Evangelina Anderson en su último día en "Cortá por Lozano"

Resumen para apurados
- Evangelina Anderson se despidió este miércoles de "Cortá por Lozano" en Telefe, tras meses como panelista, para dedicarse a nuevos compromisos laborales.
- La modelo se había incorporado al magazine luego de MasterChef Celebrity. En su última jornada recibió un video homenaje y agradeció emocionada al equipo.
- Su partida abre una vacante en el panel del programa de Telefe mientras la figura reorienta su carrera hacia otros proyectos en los medios de comunicación.
Evangelina Anderson se despidió de Cortá por Lozano, el magazine de Telefe al que se había sumado después de su participación en MasterChef Celebrity. Tras un corto pero intenso paso por el panel, la modelo se despidió entre lágrimas y agradecimientos.
Días atrás, Anderson había contado que iba a dar un paso al costado del programa debido a otros compromisos laborales. Este miércoles, Vero Lozano anunció que era su última jornada y el ciclo preparó un video con algunos de los momentos que la modelo compartió durante su estadía.
Al finalizar el homenaje, Anderson se mostró visiblemente emocionada. "No sabés la fuerza que estoy haciendo para no llorar, soy la llorona número uno", expresó.
Luego, la modelo aprovechó el momento para agradecer a sus compañeros por la experiencia que vivió durante estos meses.
"Aprovecho este momento para agradecer porque no tengo más que palabras de agradecimiento por el lugar que me dieron. Fue una experiencia super positiva, tanto en lo personal como en lo profesional. Quiero agradecer a mis compañeros de panel, son super profesionales y que aprendí muchísimo de todos ustedes. Me integraron con mucho cariño estos meses", continuó.
El mensaje de Evangelina Anderson para Vero Lozano
Anderson también tuvo palabras especiales para Vero Lozano, con quien aseguró haber construido una relación especial durante su paso por el programa.
"Vos, Verito, que además de ser una talentosísima conductora, siempre tuviste una mirada, un gesto, una palabra para mí. Sos super generosa y espero que esta amistad que logramos en este programa perdure porque de verdad que te quiero mucho. A Copito lo voy a extrañar horrores", expresó.
Finalmente, la modelo agradeció a todo el equipo que trabaja detrás de cámaras.
"Y a toda la gente de producción, de atrás de cámaras que son muchísimos. No los voy a nombrar porque son tantos que tengo miedo de olvidarme. Pero siempre me sentí muy acompañada y querida por todos ustedes. Los quiero mucho y quiero que me inviten", concluyó entre los aplausos de todos los presentes.