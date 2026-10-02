Yanina Latorre cuestionó a Maru Botana por sus devoluciones en "MasterChef Celebrity"

Resumen para apurados
- Yanina Latorre criticó a Maru Botana esta semana en el react de MasterChef Celebrity por considerar que las diminutas porciones que prueba no alcanzan para evaluar los platos.
- Latorre, en reemplazo de su hija Lola en el react por YouTube, cuestionó la devolución a Julieta Nair Calvo, haciéndose eco de señalamientos previos de usuarios en redes.
- El cruce ocurre mientras MasterChef Celebrity lidera cómodamente el rating del prime time con picos de 14,5 puntos, afianzando la ventaja de Telefe sobre sus competidores.
Una nueva temporada de "MasterChef Celebrity" arrancó esta semana por la pantalla de Telefe y las polémicas comenzaron. Yanina Latorre uestionó a Maru Botana por sus devoluciones hacia los participantes, un tema que ya había generado polémica entre los usuarios.
Actualmente, la onductora de SQP (América) reemplaza a su hija Lola en el react del programa que se transmite por YouTube junto a Cachete Sierra, mientras ella se encuentra en París, Francia.
Latorre no dudó en criticar la manera en que Maru Botana prueba los platos como jurado. La periodista hizo especial referencia al plato preparado por Julieta Nair Calvo y lanzó una filosa observación. “¿A ver cuánto come Maru? Que siempre come poco”, expresó Yanina mientras seguía la devolución de la conductora.
Luego, hizo una seña con sus dedos para mostrar el pequeño tamaño del bocado que había probado Botana y agregó: “Ay no, el pedacito es así”.
La periodista fue más allá y cuestionó directamente la posibilidad de evaluar el plato a partir de una porción tan pequeña. “Con lo que probó no puede saber si está rico o no”, aseguró.
"MasterChef Celebrity" y "Otro día perdido": qué programa midió más en la batalla por el rating
El lunes Telefe volvió a sacar a relucir su caballo de batalla con el estreno de la nueva temporada de Masterchef Celebrity. Ubicado en la grilla del prime time, el reality se enfrentó a los demás programas bandera de los principales canales de televisión. La nueva apuesta de Wanda Nara logró con éxito superar los dos dígitos.
El inicio del reality conducido por Wanda Nara estaba anunciado a las 22.15 por Telefe y HBO Max. A las 22.19 comenzó la transmisión con 10,5 puntos de rating que quedaron del fin de Popstars. A los minutos, ascendió a 13 puntos con la presentación de los concursantes. A las 22.39 , tocó su punto máximo de rating con 14,5 puntos.
En paralelo, Es mi sueño, en El Trece, el competidor directo de Telefe, cerró la transmisión en unos modestos 4,4 puntos. A las 22.30 inició Otro día perdido, el programa conducido por Mario Pergolini, que logró 4,7 puntos en pocos minutos de diferencia con la finalización del programa anterior.
Cuando el programa de cocina mantenía 13,7 puntos, Otro día perdido marcaba 5,2 , el puntaje máximo que logró este lunes. La diferencia se mantuvo considerablemente durante toda la emisión y Masterchef Celebrity logró imponerse con amplia ventaja.