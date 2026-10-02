Yanina Latorre cuestionó a Maru Botana por sus devoluciones en "MasterChef Celebrity"

El inicio del reality conducido por Wanda Nara estaba anunciado a las 22.15 por Telefe y HBO Max. A las 22.19 comenzó la transmisión con 10,5 puntos de rating que quedaron del fin de Popstars. A los minutos, ascendió a 13 puntos con la presentación de los concursantes. A las 22.39 , tocó su punto máximo de rating con 14,5 puntos.