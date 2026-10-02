“¿Querés que nos vayamos?”: el tenso cruce entre Brenda Asnicar y Andy Kusnetzoff en vivo

Resumen para apurados
- Brenda Asnicar protagonizó un tenso cruce este viernes con Andy Kusnetzoff en Perros de la calle (Urbana Play) por constantes interrupciones del equipo radial.
- La actriz fue junto a Laura Esquivel a promocionar su tour, pero la nota derivó en roces por quejas de Asnicar ante la falta de espacio para hablar frente a los conductores.
- El cruce abrió debate sobre la vigencia del estilo tradicional de interrupciones en programas de streaming y el trato hacia las invitadas mujeres en vivo.
Momentos de tensión se vivieron este viernes en "Perros de la calle", el programa de Urbana Play conducido por Andy Kusnetzoff. La visita de Brenda Asnicar y Laura Esquivel terminó en un incómodo ida y vuelta entre la actriz, el conductor y parte de su equipo.
Desde el comienzo de la entrevista el clima estuvo lejos de ser distendido. Andy comentó que le costaba ver juntas a Asnicar y Esquivel porque, según su percepción, se odiaban, en referencia a la rivalidad entre los personajes que ambas interpretaban en la ficción. “Eso es solo en la ficción, querido”, respondió Asnicar, con ironía.
Las primeras chicanas entre Brenda Asnicar y Andy Kusnetzoff
La tensión sumó otro ingrediente cuando el conductor comentó que Brenda no sabía que el programa, además de transmitirse por radio, también podía verse por streaming. Según trascendió durante la charla, la actriz se habría quejado porque su look no era el adecuado para aparecer en cámara.
A lo largo de la entrevista, Asnicar mantuvo una expresión seria y una actitud distante. Entre indirectas, chicanas y respuestas filosas, los intercambios con Andy y Cayetano se multiplicaron.
En uno de los momentos de la charla, la actriz recordó una historia familiar relacionada con sus abuelos, que habían vivido en Venezuela. La intervención de Cayetano dio lugar a otro cruce. “¿Tu abuelo dejó a tu abuela?”, quiso saber el periodista. “¿Qué te importa? Ah re”, contestó Brenda.
Más adelante, la artista manifestó su molestia por las interrupciones y los comentarios constantes del equipo, que, según planteó, le impedían concentrarse y desarrollar sus ideas. “Tengo problemas de atención y estos no paran de hablar”, se quejó.
Andy respondió con una frase desafiante: “¿Querés que nos vayamos?”, disparó. Y enseguida advirtió: “Me lo decís una vez más, nos levantamos y nos vamos”.
“Quiero contestarles”: el reclamo de Brenda Asnicar
Ante el clima que se había generado, Asnicar intentó explicar qué le molestaba de la dinámica de la entrevista. “¿Sabés qué me está pasando? Que quiero contestarles”, señaló, al dejar en claro que sentía que no podía terminar de desarrollar sus respuestas debido a las interrupciones.
Laura Esquivel también intervino y aseguró que se mantenía al margen de la conversación porque sentía que sus respuestas cortaban el ritmo humorístico del programa.
“Siento que le corto la alegría a todos porque yo respondo de manera ordenada y el chiste se corta”, señaló.
A continuación, Asnicar cuestionó la dinámica de la charla y planteó que había una diferencia en el trato hacia las mujeres. “Porque no puede hablar ni Rochi (Igarzábal), ni Laura, ni yo”, afirmó.
En otro tramo de la entrevista, Brenda se colocó unos lentes oscuros mientras hablaba. El gesto dio pie a un nuevo intercambio con el equipo. “¿Quién me habla, Audrey Hepburn?”, disparó Kusnetzoff. “Y no sé, bancátela”, lanzó la actriz.
La tensión volvió a quedar en evidencia cuando una productora intentó intervenir y Asnicar apuntó contra las interrupciones de los conductores. “Viste que cuando empieza a hablar una mujer, estos empiezan…”, manifestó.
Andy se sumó al intercambio con una advertencia dirigida a su compañero. “Uy callate Caye porque terminas cancelado”, expresó.
Con el correr de los minutos, Cayetano dejó de intervenir y Kusnetzoff lo hizo notar al aire. “Brenda, se deprimió el Caye”, anunció el conductor.
La actriz aseguró que ella también estaba atravesando una sensación similar y describió el clima que percibía en el estudio como una “energía rara”.
Cayetano también tuvo una respuesta para la situación y lanzó: “Igual para mí la trajiste vos, no es que estaba”.
“¿A vos te parece, Andy? ¿Para eso me trajiste?”, reaccionó Asnicar. Y señaló que los hombres del equipo interrumpían mucho.
Pero Cayetano justificó la dinámica habitual del programa: “Hace 25 años que interrumpimos y el programa siempre funcionó”.
Andy intentó bajar la tensión y cambiar de tema, pero los cruces y los reproches continuaron hasta el final de la entrevista.