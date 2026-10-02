“¿Querés que nos vayamos?”: el tenso cruce entre Brenda Asnicar y Andy Kusnetzoff en vivo

Desde el comienzo de la entrevista el clima estuvo lejos de ser distendido. Andy comentó que le costaba ver juntas a Asnicar y Esquivel porque, según su percepción, se odiaban, en referencia a la rivalidad entre los personajes que ambas interpretaban en la ficción. “Eso es solo en la ficción, querido”, respondió Asnicar, con ironía.