Córdoba: se desprendió un ventanal y mató a una mujer de 84 años

Resumen para apurados
- Una mujer de 84 años murió el jueves por la noche en el barrio Alto Palermo de Córdoba tras el desprendimiento de un ventanal que cayó sobre ella en su vivienda.
- La víctima fue hallada con graves heridas por una empleada doméstica tras oír pedidos de auxilio. La estructura cayó desde el techo por motivos que aún se investigan.
- La Policía de Córdoba y la Justicia avanzan en las pericias para determinar las fallas edilicias del inmueble y esclarecer las responsabilidades del trágico accidente.
Una mujer de 84 años murió este jueves por la noche en la ciudad de Córdoba luego de que un ventanal se desprendiera y cayera sobre ella dentro de su casa. El accidente doméstico ocurrió en una vivienda del barrio Alto Palermo, en la zona noroeste de la capital provincial.
Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió pasadas las 21 en una propiedad ubicada sobre Pasaje Alameda al 2100. La víctima fue encontrada por una empleada doméstica de 47 años que se encontraba en la planta alta de la vivienda.
La mujer escuchó gritos y pedidos de auxilio y bajó para saber qué estaba ocurriendo. Al llegar, encontró a la dueña de casa gravemente herida, descompensada y con una importante pérdida de sangre.
Ante la situación, la empleada dio aviso inmediatamente a la Policía. De acuerdo con la información preliminar, el ventanal se encontraba ubicado en una parte del techo y se desprendió por causas que todavía son investigadas.
Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió una profunda hemorragia que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Pese a la asistencia recibida, murió pocos minutos después del accidente.