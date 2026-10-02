Dos destinos argentinos fueron elegidos entre los mejores del mundo

“San Carlos de Bariloche es uno de esos lugares que le atrapan a uno, no porque le retengan, sino porque le hacen sentir como en casa”, describió Lonely Planet. La publicación definió a la ciudad rionegrina como la “puerta de entrada a la Patagonia” y destacó su condición de capital de los deportes de aventura y de acceso a la Región de los Lagos, caracterizada por sus lagos, montañas y un halo de misterio.