Dos destinos argentinos fueron elegidos entre los mejores del mundo

Resumen para apurados
- Lonely Planet incluyó a Bariloche como segundo mejor destino del mundo y a Buenos Aires en el tercer puesto de experiencias globales por su tango.
- La guía destacó a Bariloche por sus lagos, gastronomía y deportes de aventura, mientras que ponderó la vivencia de bailar tango en milongas porteñas tradicionales.
- Este reconocimiento internacional consolida a la Argentina en el mapa del turismo global y proyecta un aumento en la llegada de visitantes extranjeros.
Argentina volvió a quedar entre los destinos destacados por una de las publicaciones especializadas en viajes más reconocidas. Lonely Planet incluyó a Bariloche y la Región de los Lagos y a Buenos Aires entre sus selecciones de los mejores lugares del mundo para viajar y vivir experiencias.
En el ranking de los 25 mejores destinos, Bariloche y la Región de los Lagos aparecen en el segundo lugar, solo detrás del Archipiélago de Bocas del Toro, en Panamá. La lista reúne destinos de países como Estados Unidos, Japón, Alemania, Marruecos, Italia y Australia, entre otros.
“San Carlos de Bariloche es uno de esos lugares que le atrapan a uno, no porque le retengan, sino porque le hacen sentir como en casa”, describió Lonely Planet. La publicación definió a la ciudad rionegrina como la “puerta de entrada a la Patagonia” y destacó su condición de capital de los deportes de aventura y de acceso a la Región de los Lagos, caracterizada por sus lagos, montañas y un halo de misterio.
La revista también resaltó la posibilidad de realizar senderos para todos los niveles y recomendó pasar la noche en alguno de los refugios de los Andes. Para quienes recorran la ciudad, sugirió caminar por la calle Mitre y “saborear un chocolate caliente”.
Entre las actividades recomendadas también aparecen recorrer la Ruta de los Siete Lagos, subir en telesilla al Cerro Campanario y conocer la propuesta gastronómica de Ãnima Restaurante.
Buenos Aires, por el tango
La segunda presencia argentina aparece en el listado de las 25 mejores experiencias, donde Buenos Aires ocupa el tercer lugar por una propuesta concreta: “bailar un apasionado tango”.
“La frenética capital de Argentina es una ciudad vibrante y apasionada donde, cada día, parejas y desconocidos se unen en un abrazo para bailar tango”, sostuvo Lonely Planet.
La publicación señaló que contemplar el baile en su ciudad natal es una experiencia fascinante, aunque consideró que animarse a bailarlo resulta todavía más emocionante. En ese sentido, invitó a dejar de lado los espectáculos destinados a turistas y sumarse a la pista junto a los porteños.
Entre los lugares recomendados para disfrutar del tango mencionó La Viruta, en Palermo; La Glorieta, en Belgrano; La Catedral, en Almagro; y la Plaza Dorrego, en San Telmo.
Además, aconsejó visitar el Museo Casa Carlos Gardel, comprar zapatos de tango en la tienda Comme Il Faut y escuchar una orquesta típica.
Los 25 mejores destinos
El ranking completo de Lonely Planet quedó conformado de la siguiente manera:
1. Archipiélago de Bocas del Toro, Panamá
2. Bariloche y Región de los Lagos, Argentina
3. Bosques de secuoyas de California, Estados Unidos
4. Chengdú, China
5. Danang, Vietnam
6. Dessau, Alemania
7. Dunedin y Ōamaru, Nueva Zelanda
8. El Tweed, Australia
9. Fulidhoo, Maldivas
10. Granada, Nicaragua
11. Guyarat, India
12. Isla del Príncipe Eduardo, Canadá
13. León, España
14. Maryland, Estados Unidos
15. Montserrat
16. Nueva Caledonia
17. Nuevo México, Estados Unidos
18. Okinawa, Japón
19. Omán
20. Parque Nacional de Tsavo, Kenia
21. Quebec, Canadá
22. Rabat, Marruecos
23. Šibenik, Croacia
24. Skanör-Falsterbo, Suecia
25. Véneto, Italia
Las 25 mejores experiencias
A su vez, la publicación aconseja 25 lugares para realizar una buena experiencia como sobrevolar la “última frontera” en Alaska o sumergirse en el arte del desierto rojo australiano.
1. Sobrevolar la “última frontera” en Alaska (Estados Unidos)
2. Atreverse con un chapuzón polar en la Antártida
3. Bailar un apasionado tango en Buenos Aires (Argentina)
4. Sumergirse en el arte del desierto rojo australiano
5. Maravillarse con el bosque nuboso de Monteverde (Costa Rica)
6. Embarcarse en un crucero de expedición por las islas Galápagos (Ecuador)
7. Visitar los museos de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)
8. Recorrer la histórica Ruta Napoleón (Francia)
9. Sumergirse en un inesperado mundo submarino de Grecia
10. Subir a bordo del Ferrocarril Darjeeling del Himalaya (India)
11. Dejarse maravillar por el espectacular fiordo de Killary (Irlanda)
12. Recorrer el Sendero Costero de Michinoku (Japón)
13. Dejarse sorprender por la arquitectura de Astaná (Kazajistán)
14. Navegar en una embarcación tradicional hasta el territorio de los orangutanes (Malasia)
15. Disfrutar del vino y la alta gastronomía en el Valle de Guadalupe (México)
16. Recorrer los hoteles más emblemáticos de South Beach en Miami (Estados Unidos)
17. Saborear el placer de viajar sin prisas en Minnesota (Estados Unidos)
18. Embarcarse en una aventura en el océano (Polinesia Francesa)
19. Recorrer el St Cuthbert’s Way (Reino Unido)
20. Convertirse en guardián del faro de Rose Island en Rhode Island (Estados Unidos)
21. Vivir el ‘Fa’a Samoa (Samoa)
22. Descubrir el paraíso insular más desconocido de África (Santo Tomé y Príncipe)
23. Navegar por las islas Eolias (Sicilia)
24. Seguir una ruta gastronómica en Taiwan
25. Hacer un safari a pie por el Parque Nacional de Gombe (Tanzania)