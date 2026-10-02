Terror, suspenso y animación: los estrenos que llegan a los cines de Tucumán

Resumen para apurados
- Los cines Atlas y del Solar en Tucumán renuevan del 1 al 7 de octubre su cartelera con estrenos de terror, suspenso y animación para dinamizar la oferta cultural.
- La grilla incluye funciones 2D, 3D y trasnoches de fin de semana, manteniendo éxitos como Avengers: Endgame junto a tarifas que varían entre $8.000 y $15.000.
- La variada programación y las promociones 2x1 buscan reactivar el consumo en las salas tucumanas y sostener la afluencia de espectadores los fines de semana.
Desde este jueves 1 hasta el miércoles 7 de octubre, entre las principales novedades aparecen Verity: La sombra del engaño, Digger, Escondida en mi cabeza, Guardianes del Museo 2, Vértigo 2 y Relajadas y muy peligrosas. Además, continúan en pantalla títulos que habían llegado la semana pasada, como El corazón de la bestia, La isla olvidada, Resident Evil: Noche Cero y Avengers: Endgame Bonus.
Las salas ofrecen funciones en castellano y subtituladas, alternativas en 2D y 3D y varios horarios trasnoche durante el fin de semana. Estos son los días y horarios para organizar una salida al cine.
Funciones en Atlas Monteagudo
En el cine de la Monteagudo 250, la programación se distribuye en tres salas y se mantiene de jueves a domingo y de martes a miércoles.
En la sala 1, El corazón de la bestia tendrá funciones subtituladas a las 19.30 y 22. El sábado suma una trasnoche en castellano a las 00.20.
La sala 2 combina una opción familiar con dos propuestas de terror. Guardianes del Museo 2 se proyectará en castellano a las 18; Resident Evil tendrá función subtitulada a las 20.10; y Vértigo 2 podrá verse a las 22.20, también subtitulada. El sábado, esta última suma una trasnoche en castellano a las 00.40.
En la sala 3, La isla olvidada tendrá función a las 17.30 el jueves y a las 18 de viernes a domingo y de martes a miércoles, siempre en castellano. Escondida en mi cabeza se proyectará a las 20 el jueves y a las 20.10 el resto de los días con actividad.
Para cerrar la programación nocturna, Relajadas y muy peligrosas tendrá función subtitulada a las 22.30 y una trasnoche en castellano el sábado a la 01.
Atlas Vía 24 suma nuevos títulos y mantiene a Avengers
Digger tendrá dos funciones subtituladas, a las 17 y 22.30. El sábado suma una trasnoche en castellano a la 01.
Verity: La sombra del engaño tendrá una primera función subtitulada a las 19.50 y otra a las 22, en una segunda sala. El sábado también habrá trasnoche en castellano a la 01.20.
Para quienes buscan una propuesta familiar, Cuentos del jardín mágico tendrá función en castellano a las 17.20.
Además, Avengers: Endgame Bonus continúa en cartelera luego de su regreso de la semana pasada y podrá verse en 3D castellano a las 19.20. La reposición de la película de Marvel incluye material adicional vinculado a Avengers: Doomsday. La Gaceta
Cines del Solar: estrenos desde la tarde y trasnoches
En Cines del Solar, de avenida Aconquija 1366, la programación del 1 al 7 de octubre también combina estrenos con películas que continúan en pantalla. El complejo cuenta con cinco salas y funciones desde la tarde. Solar del Cerro
Verity tendrá función subtitulada a las 22.20. Viernes y sábado suma una trasnoche en castellano a las 00.40. La película dura 117 minutos y es apta para mayores de 16 años. Solar del Cerro
Digger se proyectará en castellano a las 19.20 y subtitulada a las 22.15. Viernes y sábado también habrá función trasnoche a las 00.45, en castellano.
Escondida en mi cabeza podrá verse a las 19.45, en castellano, mientras que Guardianes del Museo 2 tendrá funciones a las 15.30 y 17.30.
Para los más chicos, Cuentos del jardín mágico se proyectará a las 15.50 y 18, en castellano.
Entre las opciones nocturnas aparece Vértigo 2, con función subtitulada a las 22.15 y trasnoche en castellano a las 00.25 durante viernes y sábado.
Avengers continúa en pantalla
Aunque dejó de ser la novedad principal de la semana, Avengers: Endgame continúa con varias funciones en Cines del Solar.
La película podrá verse a las 15.05 en 2D castellano, a las 18.30 en 3D castellano y a las 21.50 subtitulada. Viernes y sábado suma una trasnoche a la 01.10, nuevamente en castellano.
En el Solar, El corazón de la bestia continúa con funciones a las 17.50 en castellano y a las 20 subtitulada. La isla olvidada, por su parte, tendrá horarios a las 15.10 y 17.20 en 2D, además de una función a las 15.40 en 3D, todas en castellano.
También sigue Resident Evil: Noche Cero, con funciones a las 19.40 en castellano y a las 22.25 subtitulada. Viernes y sábado se agrega una trasnoche a las 00.20.
Cuánto cuesta ir al cine en Cines del Solar
Para quienes quieran organizar también el presupuesto de la salida, Cines del Solar mantiene precios diferenciados según el día.
De jueves a domingo y feriados, las entradas cuestan $14.000 para funciones 2D y $15.000 para 3D. De lunes a miércoles, los valores bajan a $8.000 en 2D y $9.000 en 3D.
El complejo también ofrece promociones 2x1 asociadas a distintos beneficios. Según informa el cine, estas promociones deben gestionarse en boletería.