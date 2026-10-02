Jairo llega a Tucumán con un show sinfónico y recordó a Mercedes Sosa en LA GACETA: “Estaba muy angustiada por volver al país”
Resumen para apurados
- Jairo se presentará el 17 de octubre en el Teatro Alberdi de Tucumán junto a la Sinfónica Juvenil de la UNT para repasar su trayectoria de más de 50 años.
- En la previa, el músico recordó su amistad con Mercedes Sosa en Europa y el temor que ella sentía antes de volver al país en 1982, durante el final de la dictadura militar.
- El recital profundiza el lazo histórico de Jairo con Tucumán e impulsa el talento de jóvenes músicos locales, emulando proyectos sinfónicos previos del cantautor.
Jairo volverá a Tucumán el próximo 17 de octubre para presentar un recorrido por algunas de las canciones que marcaron su extensa trayectoria, acompañado por la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Nacional de Tucumán. Antes de su llegada, el cantante habló con LA GACETA y repasó distintos momentos de su carrera, pero también se detuvo en una figura fundamental de la música argentina: Mercedes Sosa.
La relación entre Jairo y “La Negra” nació lejos de la Argentina, durante los años en que ambos desarrollaban sus carreras en Europa. El cantante recordó aquellos encuentros con especial afecto y destacó la generosidad de la artista tucumana con sus colegas.
“Mercedes era muy generosa con los otros artistas”, contó en LG Play. Recordó que solían encontrarse durante sus años en España y que incluso ella pasó largas jornadas en su casa de Los Peñascales, cerca de Madrid. Allí compartían comidas, canciones y largas charlas.
Uno de esos encuentros quedó especialmente grabado en su memoria. Mercedes había viajado desde Alemania y decidió pasar por la casa de Jairo. Durante la cena, mientras la mujer del cantante, Teresa, había preparado un ragú, la conversación tomó un rumbo más profundo: “Lo más importante de esa noche es que nos contó lo que sentía en ese momento”.
Mercedes estaba a pocos días de regresar a la Argentina después de varios años de ausencia. Era 1982 y el país todavía atravesaba la última etapa de la dictadura militar. La cantante volvería para ofrecer aquellos recordados recitales en el Teatro Ópera de Buenos Aires.
“Estaba muy angustiada, muy, muy angustiada”, recordó Jairo. El temor de Mercedes, según relató el cantante, no estaba centrado solamente en lo que pudiera ocurrirle a ella. Le preocupaba especialmente la seguridad de las personas que la acompañaban y trabajaban con ella.
“Ella tenía temor, sobre todo por lo que le pudiera pasar a la gente que trabajaba con ella, la gente de su entorno”, dijo.
Jairo recordó que en aquellos años existía un clima de persecución y violencia que hacía comprensible ese miedo. Incluso mencionó el antecedente del atentado contra el Teatro Argentino de La Plata durante una presentación de Daniel Viglietti, como parte de los recuerdos que alimentaban la preocupación de la cantante.
Finalmente, el regreso de Mercedes Sosa se produjo sin los hechos que ella temía y tuvo una enorme repercusión. Para Jairo, aquellos conciertos significaron una suerte de renacimiento artístico para “La Negra”, que volvió a encontrarse con el público argentino y, especialmente, con una generación más joven.
“Por suerte no pasó nada y le fue increíblemente bien. Fue como una especie de renacer de Mercedes, porque ahí es donde gana todo el público más joven”, señaló.
Jairo y sus recuerdos de Tucumán
El vínculo de Jairo con Tucumán también está atravesado por la música y por distintos momentos de su carrera. Su primer recuerdo de la provincia, sin embargo, se remonta a su infancia.
Cuando era chico, contó, tenía dos habilidades que sus maestras aprovechaban durante los actos escolares: cantaba y dibujaba. Para las celebraciones patrias le encargaban especialmente una tarea: dibujar la Casa Histórica de la Independencia.
“Me hacían dibujar la casita de Tucumán. Así que el primer recuerdo que tengo de Tucumán son las columnas esas de cada lado de la puerta de la casita”, recordó entre risas.
Con el paso de los años llegaron otros encuentros con la provincia. Jairo recordó especialmente una presentación junto a Juan Falú, en la que interpretaron “Los caminos de Yupanqui” en el teatro de la Universidad. Aquella noche también participaron los hermanos Saavedra y estuvo presente Rolando Valladares, cuya aparición sobre el escenario emocionó a ambos músicos.
También regresó para homenajear a Mercedes Sosa y cantó el repertorio de “La Negra” en una presentación realizada en Tucumán. Y en otra oportunidad interpretó la Misa Criolla junto a una orquesta sinfónica en el Hipódromo. “Siempre razones distintas me han llevado a Tucumán y a cada cual más bonita”, resumió.
Un concierto con músicos jóvenes
Esta vez, Jairo llegará con un repertorio propio construido a lo largo de más de cinco décadas de carrera. El concierto será el 17 de octubre en el Teatro Alberdi, junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Nacional de Tucumán.
“Es cantar el repertorio mío, el repertorio que se ha ido acumulando en una trayectoria que para mí es demasiado larga”, explicó. Serán canciones escogidas de distintas etapas de su carrera, pero con un acompañamiento que, según destacó, le genera una expectativa especial.
“Me encanta cantar con gente joven, ver a los músicos jóvenes tocar detrás mío. Es muy bonito”, afirmó.
Jairo ya tuvo una experiencia similar en Costa Rica, donde actuó junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil de ese país y posteriormente grabó un disco, Concierto en Costa Rica. Ahora espera repetir aquella experiencia en Tucumán.
“Son las grandes promesas, el sub-20, digamos. Están para subir a primera en cualquier momento”, bromeó sobre los jóvenes músicos que lo acompañarán.