Jairo llega a Tucumán con un show sinfónico y recordó a Mercedes Sosa en LA GACETA: “Estaba muy angustiada por volver al país”

Jairo volverá a Tucumán el próximo 17 de octubre para presentar un recorrido por algunas de las canciones que marcaron su extensa trayectoria, acompañado por la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Nacional de Tucumán. Antes de su llegada, el cantante habló con LA GACETA y repasó distintos momentos de su carrera, pero también se detuvo en una figura fundamental de la música argentina: Mercedes Sosa.